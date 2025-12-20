“Los llevo en mi corazón”: José Giacone confirma la noticia que tanto temían los aficionados de Diriangén

El Cacique Diriangén se proclamó campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Nicaragua, luego de imponerse 1-0 a Managua FC para extender así su dominio a nivel local en el que logró levantar su cetro número 34, aunque la celebración fue en cierta parte agridulce.

Desde hace unos días se conoció que José Giacone llegó a un acuerdo para dejar al equipo y volver a Costa Rica para hacerse cargo de Club Sport Herediano, noticia que por el momento era un secreto a voces, pero que el mismo entrenador se encargó de confirmar.

El adiós de José Giacone

Al ser consultado sobre si este partido y el título tenían aroma a despedida, el entrenador no dudó en decir: “Yo no voy a seguir en el equipo, pero los llevo en mi corazón, el equipo siempre estará en mí”.

Por otra parte, Giacone no dudó en llenar de elogios al plantel de jugadores tras ser campeón, el cual fue el tercer título que consiguió en la institución y manifestó que todo el mérito es del plantel.

“Estoy agradecido a este club, a los jugadores, la mentalidad de este grupo es enorme, es un grupo unido, de buenas personas, que trabaja en lo interno como familia, cuando pasa algo siempre están juntos, como una familia”, aseguró.

“Cuando pasa algo malo todo se arropan, lo acuerpan, todo se traduce en la cancha y gracias a dios él ve todo, recompensa a los que hacen bien, a los que se cuidan entre ellos, estoy orgulloso de ellos”, concluyó.

