En el radar de México: la joya que podrían robarle a Guatemala por recomendación del hermano de Luis Fernando Tena

Uno de los juveniles de Guatemala que mayor expectativa genera es Daniel Méndez. El espigado delantero de 1,99 metros y 20 años está a las puertas del primer equipo de Pachuca gracias a sus buenas actuaciones con la categoría Sub-21, que le valieron, también, el llamado de Luis Fernando Tena para el amistoso de la Bicolor contra Canadá del 17 de enero.

Si bien no fue cedido por los Tuzos debido a que el fogueo se desarrolló fuera de la fecha FIFA, Méndez tiene grandes chances de debutar próximamente en la selección mayor tras formar parte de la Sub-20 y la Sub-21, con la que compitió recientemente en los Juegos Centroamericanos.

Mientras tanto, el juvenil sigue llamado la atención debido a su instinto goleador. Y es por eso que la Selección de México seguiría interesada en “robárselo” a los chapines, pues el nacido en Michigan, Estados Unidos, tiene la nacionalidad mexicana por parte de su madre y sangre guatemalteca del lado paterno.

México posa sus ojos en la joya de Guatemala

Según se informó en el canal de YouTube La Pizarra GT, “ya se conocen voces de que en México quieren” a Daniel Méndez y hasta “hubo acercamientos”. De hecho, el padre del ariete, Anmer Méndez, confirmó en una entrevista con Ciudad Deportiva que desde el Tri lo estuvieron observando en el pasado.

Desde La Pizarra se insistió en que “la selección menor de México estaría sondeando la posibilidad de convocarlo para ser parte de algún tipo de microciclo” y en eso jugó un rol importante el hermano de Luis Fernando Tena, Alfredo, quien “llegó a hablar de él” cuando era parte del esquema de selecciones menores de la FMF (Federación Mexicana de Fútbol).

Empero, el sueño de Méndez es representar a la Azul y Blanco, que en la fecha FIFA de marzo podría empezar a amarrarlo de forma definitiva al darle minutos en alguno de los amistosos que la FGF (Federación Guatemalateca de Fútbol) trabaja para cerrar.

Daniel Méndez, en acción con la categoría Sub-21 de los Tuzos el fin de semana. (Foto: Pachuca)

Mientras tanto, Daniel Méndez sigue amigado con el gol

Después de realizar la pretemporada con el primer equipo que dirige “Jimmy” Lozano, Daniel Méndez regreso a la Sub-21 de Pachuca y este domingo anotó sus primeros dos goles del Torneo Clausura 2026 en el triunfo 3-0 sobre Querétaro por la cuarta jornada de la Liga MX.