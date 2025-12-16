“Pesos pesados”: José Giacone aún no aterriza en Herediano y ya tiene un plan para seguir la limpieza de Jafet Soto

La limpieza del Club Sport Herediano tras el fracaso en el Torneo Apertura 2025 (donde el Team quedó fuera de la fase final por primera vez desde 2009) ya empezó a hacerse sentir en el camerino florense.

El lunes, la institución rojiamarilla confirmó por sus canales oficiales que el extremo Axel Amador, llegado a inicios de año desde Pérez Zeledón, no continuará en el club en 2026.

A esa salida se suma la del guardameta Alexandre Lezcano, quien rescindió su contrato tras su préstamo en San Carlos, mientras que el lateral izquierdo Walter Cortés también está muy cerca de cerrar su salida al finalizar el 2025.

La limpieza no es solo de Jafet Soto

Pero la lista de exiliados podría continuar amplíandose con la inminente llegada de José Giacone, hoy el candidato más sólido para reemplazar a Jafet Soto en el banquillo. De confirmarse su arribo a Heredia desde el Cacique Diriangén de Nicaragua, el DT argentino podría desembarcar con la escoba lista para continuar la depuración del plantel.

Así lo planteó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos: “José Giacone es prácticamente un hecho que será el nuevo técnico de Herediano y Alexander Vargas es el principal candidato para sustituirlo en el Diriangén”, informó. Acto seguido, lanzó una advertencia: “Cuidado y no se pueden venir más salidas en Herediano”.

“Con la llegada de Giacone tienen que volverse a reunir para ver temas de movimientos, y Giacone siempre ha tenido ese problemilla con los pesos pesados en los camerinos que a veces le puede costar el puesto”, afirmó el especialista en fichajes.

Un antecedente que pesa en el Team

El antecedente más reciente de lo que remarca Kevin Jiménez se dio en 2024, cuando Giacone dirigía al Deportivo Saprissa. En su paso por Tibás, el técnico dejó en claro que no le tiembla el pulso para tomar decisiones drásticas.

Esto quedó demostrado con la abrupta salida de Javon East, multicampeón con el uniforme morado y goleador del Apertura 2024, respondiendo a una determinación del entrenador, que decidió no incluirlo en sus planes para la pretemporada.

Ahora resta ver, primero, si se concreta oficialmente la llegada de Giacone al Team y, luego, si ese movimiento deriva en una nueva limpieza profunda del plantel florense. Herediano apunta a rearmarse de fondo para volver a competir por la estrella 32 en 2026, aun si eso implica tocar nombres pesados.