Torneo de Copa 2026: el reglamento que cambia todo para Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés

Con el inicio de los cuartos de final del Torneo de Copa de Costa Rica, el certamen entra en su etapa más atractiva, pero también con reglas y dinámicas distintas a las del campeonato nacional y a las de la pasada edición del certamen organizado por la UNAFUT.

Estas son las modificaciones más importantes que marcan la competencia y que deben atender los nuevos equipos en escena: Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés. Aunque también siguen en carrera Carmelita, Liberia, Puntarenas y Sporting.

Sin conferencia de prensa: solo “flash” con la TV oficial

Una diferencia clara para el día a día de cobertura es que no habrá conferencia de prensa postpartido con los entrenadores. En su lugar, cada técnico dará una atención rápida (“flash”) a la televisora oficial.

Vuelve la zona mixta, pero con cupo reducido

Sí habrá zona mixta, aunque con un formato acotado: tres futbolistas por equipo atenderán a la prensa apenas termine el partido.

Formato ida y vuelta, final a partido único

En esta edición, los cuartos de final y semifinales se juegan a ida y vuelta. La final será a partido único en abril y se disputará en el Estadio Edgardo Baltodano (Liberia).

No hay tiempos extra: si empatan, van directo a penales

Otro cambio clave para las llaves: en el Torneo de Copa no existen los tiempos extra. Si una serie queda empatada tras el partido de vuelta, se define de inmediato en penales (la regla también aplica para la final).

Reglas de planteles y extranjeros

La normativa del torneo establece:

Nóminas con mínimo 16 y máximo 35 jugadores inscritos.

El máximo de extranjeros inscritos no puede ser mayor a cinco, y en un partido pueden aparecer hasta cinco extranjeros como tope .

. Además, si un club ya tiene cubierto ese cupo de extranjeros, los extranjeros registrados en ligas menores no podrán ascender ni jugar el Torneo de Copa.

Incentivo fuerte a juveniles, con castigo deportivo

El torneo también busca empujar el uso de jóvenes: cada club deberá completar 360 minutos por partido con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. Si no lo cumple, pierde los tres puntos.

El plantel de Alajuelense celebra el bicampeonato del Torneo de Copa. La final se jugó en marzo y le ganaron 1-0 a Puntarenas en el Estadio Nacional. (Foto: LDA)

Restricción con jugadores del primer equipo

Un partido del Torneo de Copa no puede comenzar ni continuar si alguno de los equipos tiene menos de seis jugadores inscritos en el primer equipo dentro de su alineación (titulares o durante el juego).

VAR: está aprobado, pero no se usará en cuartos

Aunque el Torneo de Copa cuenta con el aval para aplicar VAR, en cuartos de final no se utilizará. Hasta el momento, el único partido de esta competencia que tuvo videoarbitraje fue la final de la edición anterior, cuando Alajuelense se consagró bicampeón.