La Selección de Nicaragua tiene todo listo para presentar a su nuevo entrenador

La Selección Nacional de Nicaragua entra en una fase decisiva en la elección de su nuevo entrenador, luego de que se confirmara que la próxima semana se presentará ante la comisión el reporte de entrevistas realizadas por el director deportivo. Este documento será clave para definir el rumbo del combinado pinolero.

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Aunque el proceso avanza, el secretario de la federación, José María Bermúdez, ha sido prudente al señalar que aún no hay una decisión oficial. Sin embargo, desde el entorno futbolístico ya comienzan a surgir señales claras sobre quién podría tomar las riendas del equipo.

Otoniel Olivas toma ventaja en la carrera

Según reportes del medio Marca Personal Nicaragua, todo apunta a que Otoniel Olivas será el elegido para asumir el cargo de forma definitiva, luego de haber dirigido al equipo como interino en los últimos meses.

Tiene claro su objetivo

El estratega dejó una buena impresión durante la Fecha FIFA de marzo, especialmente en el amistoso ante Rusia, donde a pesar de la derrota, el equipo mostró una versión más competitiva, ordenada y con mayor identidad futbolística.

Este cambio de imagen contrasta con el ciclo anterior bajo el mando de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, cuya gestión no logró cumplir con los objetivos en la eliminatoria mundialista, dejando la necesidad de un nuevo liderazgo.

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La Fenifut tiene planificado que el nuevo técnico inicie su gestión en el mes de mayo, con el objetivo inmediato de preparar los partidos amistosos de junio, fundamentales para seguir construyendo el proyecto deportivo.

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Además, se contempla que el contrato sea por dos años, pensando en darle continuidad al proceso de cara a las próximas competiciones internacionales. Nicaragua busca estabilidad, y todo indica que está a punto de tomar una decisión que marcará su futuro futbolístico.