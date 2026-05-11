Nicaragua tendrá a un costarricense en la próxima convocatoria para los amistosos de la fecha FIFA de junio.

La Selección de Nicaragua se prepara para lo que será el debut como entrenador del argentino Juan Cruz Real. En las próximas semanas, el técnico de los Pinoleros dirigirá su primer partido amistoso contra Sudáfrica, seleccionado que jugará el Mundial 2026.

De cara a este compromiso que se jugará en territorio sudafricano el 29 de mayo, el flamante entrenador de Nicaragua decidió convocar a una figura nacida en Costa Rica y que cuenta con la nacionalidad nicaragüense.

Raheem Cole se suma a la Selección de Nicaragua

Raheem Cole en Puntarenas. (Foto: Prensa de Puntarenas)

Según la información del periodista Nectalí Mora Zeledón, el elegido por Juan Cruz Real es el tico Raheem Cole, quien estará presente en la nómina para el partido contra Sudáfrica y también ante Paraguay (6 de junio en Asunción). El actual futbolista de Puntarenas podrá representar a la Azul y Blanco gracias a la nacionalidad de su madre.

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En esta temporada que ya finalizó para él, porque su equipo no clasificó a las instancias finales, disputó un total de 32 partidos (24 como titular) con el conjunto del Puerto. En esa cantidad de juegos, el extremo derecho logró marcar cinco goles.

Llegará a su estreno con Nicaragua con un buen ritmo de juego. En sus últimas cinco presentaciones, jugó 433 minutos de 450 posibles. Eso provocó que Puntarenas tome la decisión de renovar su contrato de cara a la próxima temporada.

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Los otros nicaragüenses que llegarían desde Costa Rica

Además de Cole como legionario desde Costa Rica, también llegarían (a la espera de la citación oficial) Christian Reyes del Municipal Liberia, Bancy Hernández del Deportivo Saprissa y Adonis Pineda, compañero de Raheen en Puntarenas.