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“Ese es el camino”: Otoniel Olivas envía mensaje claro con respecto a su continuidad en la Selección de Nicaragua

El entrenador envió un mensaje claro a la Federación

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Tiene claro su objetivo
Tiene claro su objetivo

La Selección de Nicaragua dejó buenas sensaciones tras su amistoso internacional ante la Selección de Rusia, a pesar de caer por 3-1, en un partido donde el rendimiento de los pinoleros ilusiona de cara al nuevo proceso mundialista.

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Más allá del resultado, el equipo mostró una actuación competitiva, plantándose ante un rival de mayor jerarquía y dejando señales positivas en cuanto a funcionamiento y actitud dentro del terreno de juego.

El compromiso también marcó la continuidad del trabajo de Otoniel Olivas, quien dirigió esta Fecha FIFA como técnico interino, pero todo apunta a que será ratificado como el entrenador oficial en las próximas horas.

Otoniel Olivas toma fuerza

El propio estratega dejó clara su intención de mantenerse al frente del equipo: “Quiero ser el técnico de la Selección Nacional de futbol. Enfrentamos a un gran equipo. Creo que hicimos un gran partido y ese es el camino para evolucionar”.

Olivas, quien ya tuvo un primer ciclo en 2009, recordó su histórica clasificación a la Copa Oro, y ahora busca liderar una nueva etapa basada en el crecimiento progresivo del grupo. “Ha habido una evolución y esperamos continuar de esa manera”, añadió.

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Aunque la Federación Nicaragüense de Fútbol aún no ha hecho oficial su continuidad, el nombre de Jorge Luis Pinto ha perdido fuerza en las últimas horas, dejando a Olivas como el principal candidato para comandar este proyecto que busca devolver la ilusión al fútbol nicaragüense.

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