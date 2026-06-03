Luis Palma rompe el silencio tras convertirse en el fichaje más caro de Lech Poznan: “Goles y asistencias”

"El Bicho" Palma hizo historia con el Lech Poznan al convertirse en el traspaso más caro en la historia del club polaco.

Luego de convertirse en el fichaje más caro en la historia del Lech Poznan, Luis Palma rompió el silencio para dedicarle un mensaje especial al club y su afición que recibió como grata la noticia de su compra definitiva procedente del Celtic de Escocia.

“El Ferroviario” pagó 4 millones de euros para quedarse con “El Bicho” por los próximos tres años tras haber concretado una gran temporada en la que sumó 12 goles y 10 asistencias.

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A través de sus cuentas en redes sociales, el club polaco publicó un mensaje que el jugador hondureño de 26 años dedicó a los aficionados y, al mismo tiempo, dejó claro los objetivos por los que lucharán en la siguiente temporada.

Las palabras de Palma

“¡Para mí es una gran alegría, estoy inmensmente contento con este movimiento! Estoy muy feliz en el Lech, y junto con mi familia nos sentimos de maravilla en Poznán. Por el primer año aquí, también quiero agradecer a los aficionados, ustedes también hicieron que este tiempo fuera especial. Nos espera la lucha por los próximos objetivos, la Liga de Campeones y la defensa nuevamente del título, ¡y yo me esforzaré por ayudar con buenas actuaciones, goles y asistencias!”, dijo Palma.

El extremo catracho también estuvo en el radar del Sevilla de España, pero el Lech Poznan apretó el acelerador y sacó la chequera para que el jugador siga permaneciendo en territorio polaco, poniendo fin defeinitivo a su etapa por el Celtic.

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Entre tanto, el jugador se encuentra concentrado con la Selección de Honduras para disputar el encuentro amistoso ante Argentina el próximo 6 de junio en el Kyle Field de Texas en Estados Unidos.

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