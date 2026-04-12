Ya hay fecha: La Selección de Nicaragua dará a conocer el nombre de su nuevo entrenador

La Selección de Nicaragua atraviesa un momento clave en su planificación deportiva, luego de la salida de Marco Antonio Figueroa, quien no logró cumplir el objetivo de clasificar al Mundial 2026. Ahora, la federación trabaja intensamente en la elección de un nuevo estratega que lidere el próximo proceso.

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El secretario de la federación, José María Bermúdez, confirmó que el análisis está en marcha y que en los próximos días se tomarán decisiones importantes para la Selección Nacional. El objetivo es encontrar al perfil ideal que pueda encaminar al equipo hacia nuevos retos internacionales.

Actualmente, el combinado pinolero es dirigido de manera interina por Otoniel Olivas, quien dejó buenas sensaciones tras el fogueo ante Selección de Rusia, lo que lo mantiene como una opción real para asumir el cargo de forma definitiva.

Decisión en camino

Según explicó Bermúdez, la federación evaluará también a dos entrenadores más, cuyos perfiles ya están en análisis. La intención es estudiar cada detalle antes de tomar una decisión definitiva en el seno del comité ejecutivo.

“Analizaremos la carpeta de dos técnicos que nos han llegado, así como la de Otoniel, que no está descartado”, afirmó el directivo, dejando claro que el proceso será minucioso y enfocado en el largo plazo.

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La idea es que a finales de abril Nicaragua ya tenga definido a su nuevo entrenador, con la mirada puesta en la Liga de Naciones de la Concacaf, la clasificación a la Copa Oro y, sobre todo, en construir un proyecto sólido rumbo al Mundial 2030.

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