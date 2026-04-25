Juan Cruz Real confirma un regreso importante pocos días después de hacerse cargo de Nicaragua

El regreso de Harold “La Magia” Medina marca una de las noticias más esperadas en el fútbol nicaragüense. Tras superar una compleja operación y un largo proceso de rehabilitación, el talentoso mediocampista volvió oficialmente a la actividad con el Real Estelí, en el empate sin goles frente a Matagalpa, dejando atrás meses de incertidumbre.

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El futbolista ya venía trabajando con normalidad junto al grupo, pero su regreso se vio retrasado por la falta del alta médica oficial en Real Estelí, ya que la doctora del club se encontraba fuera. Finalmente, este obstáculo quedó atrás y Medina no solo fue convocado, sino que también sumó sus primeros minutos, una señal clara de que está listo para competir nuevamente.

Un regreso que ilusiona a Nicaragua

La lesión sufrida el año pasado fue un golpe duro tanto para el jugador como para su equipo. Medina quedó fuera en un momento clave, lo que obligó al club a buscar alternativas como la llegada de Matías Belli, además de perderse la etapa decisiva de la Eliminatoria Mundialista con la Selección de Nicaragua.

Su ausencia se sintió en ambos frentes, ya que “La Magia” es considerado uno de los futbolistas más desequilibrantes y con mayor creatividad del balompié pinolero. Ahora, con su regreso, tanto el Real Estelí como la selección recuperan a un elemento capaz de marcar diferencia en los momentos importantes.

Pensando en el futuro inmediato, todas las miradas apuntan al nuevo seleccionador Juan Cruz Real, quien deberá decidir si toma en cuenta a Medina para la próxima Fecha FIFA de junio, donde Nicaragua iniciará una nueva etapa con objetivos renovados.

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El mediocampista tiene a su favor el talento y la experiencia, pero también deberá demostrar que está al 100% físicamente tras una lesión que lo mantuvo alejado por varios meses. Su evolución en las próximas semanas será clave para definir su rol en el nuevo proceso.

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Por ahora, el simple hecho de verlo nuevamente en el campo ya representa una victoria. Harold Medina está de vuelta, y con él, regresa también la ilusión de una selección que busca reinventarse y competir con mayor protagonismo en el área.