Saprissa fichó a Bancy Hernández y ahora otro referente de Nicaragua despertó interés en Costa Rica: “Posible fichaje”

Una de las incorporaciones más sorpresivas del Torneo Clausura 2026 fue la llegada de Bancy Hernández al Deportivo Saprissa, movimiento con el que la dirigencia morada reforzó su plantel tras cerrar la firma del ex jugador del Real Estelí FC hasta finales de 2027.

Sin embargo, todo apunta a que este no sería el único movimiento proveniente del fútbol pinolero, ya que ahora otro referente de la Selección de Nicaragua ha despertado el interés desde Costa Rica.

¿Referente de la Selección de Nicaragua a Costa Rica?

Se trata de Harold Medina, actual jugador del Real Estelí, quien se encontraría bajo seguimiento y podría convertirse en el próximo nombre en sumarse al fútbol de Costa Rica. Al menos esto fue lo que comunicaron desde medio Legión Pinolera.

“¿Efecto Bancy?, el nicaragüense Harold Medina estará esta temporada en seguimiento de equipos del fútbol tico, para nadie es un secreto la calidad de este jugador”, publicaron en su sitio oficial.

“Ya fue probado en Europa y sus lesiones le impidió todo, ahora ya recuperado, esta temporada le están dando seguimiento, para un posible fichaje”, finalizaron. Y si bien no dieron el nombre de los equipos ticos, que ya esté en el radar es bastante.

Harold Medina en la Selección de Nicaragua

Con la Selección de Nicaragua, Harold Medina acumula 27 partidos internacionales, en los que registra tres goles y dos asistencias, repartidos entre amistosos, Nations League A y B de Concacaf, además de encuentros de Eliminatorias.

Números que reflejan su regularidad con la Azul y Blanco y respaldan el interés que ha comenzado a generar en el fútbol de Costa Rica.