 Juan Barrera deja mensaje que conmociona a toda Nicaragua tras la Eliminatoria Mundialista

La Selección de Nicaragua quedó oficialmente fuera de la Copa del Mundo 2026, poniendo fin a un proceso eliminatorio que terminó siendo para el olvido bajo la dirección del chileno Marco Antonio Figueroa. La ilusión que nació con un proyecto ambicioso terminó diluyéndose con el paso de las jornadas, dejando frustración en la afición y más preguntas que respuestas sobre el rumbo del fútbol pinolero.

ver también “Es el momento”: Fantasma Figueroa se olvida de Nicaragua y entra en la órbita de una selección que nadie imaginaba

El inicio parecía prometedor. La hinchada se volcó a apoyar al equipo, llenó estadios, creyó en la nueva etapa y soñó con la primera clasificación mundialista en la historia del país. Sin embargo, el rendimiento nunca estuvo a la altura de las expectativas y el técnico Figueroa terminó convirtiéndose en el principal señalado tras una campaña sin identidad, sin resultados y sin evolución futbolística.

El histórico capitán, conocido como El Iluminado, afrontó otra Eliminatoria con carácter, liderazgo y compromiso, demostrando una vez más por qué ha sido el motor emocional del combinado pinolero. Aun así, esta derrota deportiva significó para él el golpe más duro de su carrera internacional.

Tras confirmarse el fracaso, Barrera no se escondió. Por el contrario, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento al país. “Gracias Nicaragua por estar siempre con nosotros”, escribió el atacante, reconociendo la fidelidad de la gente y el respaldo recibido durante toda la Eliminatoria Mundialista, incluso en los momentos más complicados.

El delantero de 36 años, quien debutó en enero del 2009, suma 104 partidos internacionales y 26 goles, convirtiéndose en una leyenda del fútbol nicaragüense. Sin embargo, esas cifras históricas ahora acompañan una interrogante inevitable: ¿seguirá defendiendo la camiseta nacional o fue este su último baile con la selección?

ver también Como el Fantasma Figueroa: referente de Nicaragua dejaría la Selección cuando terminen las Eliminatorias al Mundial 2026

La Federación deberá replantear el proyecto, analizar el futuro del banquillo y reconstruir la confianza perdida. Mientras tanto, la afición pinolera se queda con un sentimiento agridulce, consciente de que el sueño del Mundial deberá esperar, pero agradecida con quienes dejaron todo en la cancha, especialmente con Juan Barrera, el eterno símbolo del fútbol nica.

Publicidad