Como el Fantasma Figueroa: referente de Nicaragua dejaría la Selección cuando terminen las Eliminatorias al Mundial 2026

Nicaragua no atraviesa sus mejores días desde lo futbolístico. Sin posibilidades en las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, no es solo el entrenador, Marco Antonio Figueroa, el único que dará un paso al costado cuando termine el proceso. Una figura estaría analizando hacer lo mismo.

Juan Barrera, referente de la Selección Nacional, vive los partidos clasificatorios a flor de piel. Con 36 años, sabía que era esta su última oportunidad en el campo de juego. Se aferró a encabezar una gesta heroica que jamás se pudo lograr.

La Pinolera demostró no estar a la altura de las circunstancias. Quedó fuera de la disputa a falta de dos jornadas por disputarse. Entre lamentos, cerca de las fechas que le darán cierre al recorrido, Barrera posteó un mensaje muy contundente.

Juan Barrera dejó entrever que se acerca su retiro oficial de la Selección Nacional

“Disfrutando cada momento como si fuera el último, porque la última vez no avisa”, publicó el mediocampista en sus Instagram Stories. En las fotos, se lo ve en medio de una sesión de entrenamiento, en solitario y más que sonriente.

Juan Barrera debutó en la Selección Nacional allá por 2009, momento desde el que disputó 102 partidos oficiales y convirtió un total de 26 goles. Fue el capitán del despertar futbolístico de Nicaragua en 2015, y también desde hace tres años.

“Yo quiero retirarme en el Mundial, que es el sueño que tenemos todos. Venimos trabajando bien y hay con qué. Hay 26 o 30 jugadores con muy buen nivel, que en cualquier momento pueden resolver un partido. Creo que podemos llegar a la Copa del Mundo, por eso me preparo así”, afirmó Barrera previo a jugar la fase final.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Nicaragua en la fase final

Local vs. Honduras , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Haití, 18 de noviembre.