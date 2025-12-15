Es tendencia:
Además del amistoso con Canadá: Luis Fernando Tena hace fuertes exigencias en Guatemala para iniciar el proceso al Mundial 2030

Luis Fernando Tena sigue trabajando sin descanso al mando de la Selección de Guatemala y hay nuevas decisiones sobre la mesa.

Por Marcial Martínez

La Selección de Guatemala comienza a trazar con mayor claridad su camino rumbo al Mundial de 2030 bajo la dirección de Luis Fernando Tena, quien ha marcado una postura firme desde el arranque del proceso

El técnico mexicano ha elevado el nivel de exigencia dentro del proyecto, dejando claro que su objetivo es sentar bases sólidas tanto en lo deportivo como en lo estructural, con decisiones que apuntan a una planificación a largo plazo.

“Acercamiento con FIFA”: Luis Fernando Tena se ilusiona con la noticia que puede beneficiar a Guatemala para el Mundial 2030

Las fuertes exigencias de Luis Fernando Tena en Guatemala

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez, Luis Fernando Tena ya trabaja en la planificación de los próximos compromisos de la Selección, que incluirían más partidos en territorio estadounidense.

Además del duelo ante Canadá programado para enero en Miami, el técnico mexicano tendría la intención de disputar otros encuentros en la fecha FIFA de marzo y también en mayo, todos en Estados Unidos, como parte de la preparación del combinado nacional.

De esta manera, el cuerpo técnico al mando de Luis Fernando Tena apunta a consolidar un proceso sostenido que permita evaluar al plantel en distintos contextos y fortalecer la idea de juego de cara al 2030.

Recordemos que Tenallegó a la Selección de Guatemala el 5 de noviembre del 2021, y desde entonces dirigió un total de 59 partidos oficiales. Logrando llegar hasta la fase final de estas Eliminatorias al Mundial 2026 en donde lamentablemente para lo chapines el sueño mundialista no pudo darse.

