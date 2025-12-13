Managua vs. Diriangén: ¿A qué hora y cómo ver hoy la final de ida del Torneo Apertura 2025? Liga Primera de Nicaragua

La gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Primera de Nicaragua arranca este sábado con un duelo que lo tiene todo: Managua FC vs. Cacique Diriangén, los dos mejores equipos del semestre según la tabla. El partido de ida en el Estadio Nacional será el primer capítulo de una serie que promete intensidad, roce y mucha estrategia, con ambos clubes buscando sacar ventaja en estos primeros 90 minutos para acercarse al título.

Managua, vigente campeón, llega con la moral en alto después de una semifinal dramática ante Real Estelí: ganó 2-0 como visitante en el Independencia, cayó 0-2 en casa y terminó sellando el boleto a la final desde el punto penal, imponiéndose 5-4 en la tanda.

Del otro lado aparece el siempre poderoso Diriangén, que además de ser el club más laureado del país, fue líder de la fase regular y ratificó su condición de candidato al arrasar en semifinales a Sébaco: triunfo 1-0 como visitante y un contundente 5-0 en casa para un global de 6-0.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Managua vs. Diriangén por la final de ida del Apertura 2025?

Día: sábado 13 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 p.m. (hora de Nicaragua)

Estadio: Estadio Nacional de Fútbol, Managua

Torneo: Final de ida – Liga Primera de Nicaragua, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO Managua vs. Diriangén? Final de ida del Torneo Apertura 2025

El partido de ida de la final del Torneo Apertura 2025 entre Managua y Diriangén se podrá ver EN VIVO a través de Campeones TV – Canal 37.

¿Cómo llega Managua a la final del Apertura 2025?

Managua FC se presenta en la final tras una serie de infarto ante Real Estelí. Ganó 2-0 en la ida como visitante, perdió 0-2 en el Estadio Nacional y terminó sellando su clasificación en los penales con un 5-4 que desató la celebración capitalina.

Su campaña en la fase regular del Torneo Apertura 2025 fue muy sólida: terminó igualado en puntos con Diriangén y solo quedó por debajo del Cacique por diferencia de gol.

Posición: 2º

2º Puntos: 36

36 Partidos jugados: 18

18 Récord: 11 victorias, 3 empates y 4 derrotas

11 victorias, 3 empates y 4 derrotas Goles: 33 a favor, 14 en contra

Con una defensa bastante segura y un ataque eficiente, el equipo de Emilio Aburto sabe que esta final arrancará en “su” estadio, el Nacional, por lo que la consigna es clara: pegar primero en casa para intentar viajar a Diriamba con ventaja en el global.

¿Cómo llega Diriangén a la final del Apertura 2025?

Diriangén llega a otra final reafirmando su etiqueta de gigante del fútbol nicaragüense. Fue el mejor equipo de la fase regular y en semifinales prácticamente no dio opción a Sébaco: ganó 1-0 como visitante y luego goleó 5-0 en casa, para un demoledor 6-0 global que lo puso en la definición con mucha autoridad.

Su desempeño en la fase regular del Apertura 2025 lo respalda:

Posición: 1º

1º Puntos: 36

36 Partidos jugados: 18

18 Récord: 10 victorias, 6 empates y 2 derrotas

10 victorias, 6 empates y 2 derrotas Goles: 48 a favor, 15 en contra (mejor diferencia de gol del torneo, +33)

Con la ofensiva más productiva y una defensa muy difícil de quebrar, el equipo dirigido por José Giacone llega a la final con la confianza por las nubes. Sabe que el título se definirá en el partido de vuelta en Diriamba, pero también entiende que un buen resultado en el Estadio Nacional puede dejar prácticamente encarrilada la serie.

¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Diriangén y Managua?

El duelo decisivo del Torneo Apertura 2025 entre Diriangén y Managua se jugará el sábado 20 de diciembre, a las 7:00 pm, en el Estadio Cacique.