En este nuevo semestre, Óscar Ramírez deberá tomar una decisión nuevamente en la portería de la Liga Deportiva Alajuelense. Con ambos porteros en un excelente nivel y en óptimas condiciones, el DT manudo podría tener un gran problema en puerta.

Y es que Washington Ortega ha sido indiscutido dentro del equipo, pero sobre el final del campeonato sufrió una lesión muscular que le dio lugar a Bayron Mora. El portero de la Liga terminó atajando en las etapas decisivas y fue determinante para conseguir tanto el Apertura como la Copa Centroamericana.

Por este motivo, puede haber dudas sobre quién será el titular y hasta se ha puesto sobre la mesa la opción de rotar. Sin embargo, esta última postura puede jugarle una mala pasada a Machillo Ramírez, ya que es una elección que no le gusta a los porteros.

En una entrevista con Tigo Sports, tanto Paul Mayorga como Alfonso Quesada, ex porteros de la Liga Deportiva Alajuelense, fueron consultados acerca de la posibilidad de la rotación y fueron más que sinceros.

¿Rotar porteros o definir un titular y un suplente?

Mayorga respondió sobre rotar a los guardametas de Alajuelense: “Lejos de ayudar en la competencia leal que puede haber entre ambos porteros que tienen la posibilidad de ser titular, más bien puede perjudicar. Siempre debe haber un portero titular“.

Quesada, por su parte, soltó: “Te soy sincero, a mi no me gustaría. Uno trabaja para ser titular y sabemos que entre más se juegue, más ritmo y nivel vas a agarrar. Uno va a agarrando más confianza. El que está atrás va a trabajar el doble para seguir dándolo competencia o ganarse un puesto”.