La Liga Deportiva Alajuelense busca cerrar sus primeros fichajes para definir su planilla de cara al primer semestre del año. Hasta el momento, solo anunció la contratación de Kenneth Vargas, quien llegó en calidad de préstamo desde el Hearts de Escocia tras su corto paso por Herediano.

El otro nombre que apareció en las últimas horas para reforzar el mediocampo manudo y que tomó mucha fuerza fue el de Jorge Álvarez. El mediocentro de Olimpia, flamante campeón nacional, tiene la intención de ser parte del equipo comandado por Machillo Ramírez y en la Liga también lo quieren.

Sin embargo, hay una gran traba con respecto a las negociaciones entre Alajuelense y el Albo: el dinero que exige el conjunto catracho a cambio de la salida de Álvarez.

¿Cuánto dinero quiere Olimpia para que Jorge Álvarez juegue en Alajuelense?

Según la información que dio el periodista Kevin Jiménez, esta cifra alcanza los 500 mil dólares: “Los primeros contactos entre Alajuelense y Olimpia no fueron buenos. Jorge Álvarez quiere ir a la Liga. Olimpia lo está tasando en una cláusula de 500 mil dólares, algo impagable en estos momentos para cualquier club“.

Y explicó que la operación hasta el momento es complicada, aunque hay un factor que juega a favor de Alajuelense. Esto tiene que ver con la voluntad que tiene Jorge Álvarez de ponerse la camiseta rojinegra. En las próximas horas, la Liga deberá decidir qué hacer ante esta pretensión de Olimpia.

“La negociación es complicada, pero cuando el jugador tiene la voluntad pesa mucho, más que termina contrato en diciembre. Entonces veremos que pasa en las próximas horas, tratarán de que la Liga acerque una oferta al entorno de Álvarez y que su entorno negocie con Olimpia. No es una operación sencilla. La Liga está dispuesto a pagar a Olimpia por Jorge Álvarez pero no por 500 mil dólares. Es difícil que llegue. Ayer fue una pregunta de pretensiones. Si el jugador toma la postura, se van a sentar a hablar“, detalló el periodista.

