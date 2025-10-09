Vaya problema: Incertidumbre por el apagón en el partido de Nicaragua vs. Haití en el estadio Nacional de Managua

El duelo entre Nicaragua y Haití por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf vivió momentos de tensión y suspenso la noche de este viernes en el estadio Nacional de Managua, luego de que una tormenta eléctrica obligara a detener el partido al minuto 29, cuando los caribeños se imponían 1-0. El inesperado apagón dejó en completa oscuridad el recinto y generó incertidumbre tanto en los jugadores como en los aficionados.

El tanto de Haití, que los tenía en ventaja, puso en aprietos al equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien veía cómo su selección debía reaccionar rápidamente para igualar el marcador. Sin embargo, el clima se convirtió en el principal obstáculo. Una fuerte lluvia acompañada de relámpagos comenzó a caer sobre la capital nicaragüense, complicando la continuidad del juego y generando riesgos de seguridad para los futbolistas.

El estadio Nacional de Managua, que lucía una de sus mejores entradas para este compromiso, quedó completamente a oscuras luego del apagón, lo que aumentó la preocupación entre los presentes. El personal del estadio y las autoridades locales trabajaron de inmediato para intentar restablecer el servicio eléctrico, mientras los jugadores regresaban a los vestuarios a la espera de instrucciones.

Tras casi 40 minutos de suspensión, las condiciones comenzaron a mejorar. La lluvia disminuyó de intensidad, la tormenta eléctrica se alejó de la zona y la iluminación del estadio empezó a restablecerse gradualmente, lo que devolvió la esperanza a los miles de aficionados que permanecieron en sus asientos pese al mal tiempo.

De acuerdo con información de Futbolcentroamerica.com, los organizadores tienen previsto que el partido se reanude a las 19:45 horas, retomando la acción desde el minuto 29, justo en el punto en que fue suspendido. Esta decisión permitirá que ambos equipos continúen con su lucha dentro del terreno de juego bajo condiciones más seguras.

Para Nicaragua, el desafío será remontar el 1-0 en contra y rescatar un resultado que mantenga vivas sus aspiraciones en la eliminatoria. Pese al susto por el apagón, el compromiso promete emociones en su reanudación, con un público que espera ver a su selección reaccionar en casa ante una complicada Haití.