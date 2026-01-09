Fantasma Figueroa lo sacó de Comunicaciones y ahora reforzará a un rival directo en Guatemala

Comunicaciones continúa con su proceso de reestructuración. Luego de quedar en el último lugar del Torneo Apertura 2025, los dirigentes propusieron una serie de cambios para la institución. Necesitan alejarse de esta crisis lo antes posible.

La llegada de Marco Antonio Figueroa marcó el primero de los grandes cambios establecidos por la junta directiva. Con él, comenzó un trabajo diferente para la plantilla de cara a las responsabilidades próximas. Guatemala entera los observa.

Uno de los movimientos dados por el Fantasma reforzará a un rival directo en la lucha por el campeonato. Se trata de Matías Buzo Itapa, el preparador físico que tenía todo dado para continuar en las divisiones inferiores, pero esto no será así.

Matías Buzo Itapa abandona Comunicaciones para reforzar el equipo de Antigua GFC

Según publicó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, Matías Buzo Itapa decidió irse de Comunicaciones por temas claros ligados a su contrato. Esto le abre una impensada puerta para reforzar a un oponente directo.

Gálvez también avisó la salida del preparador físico Daniel Itapa de Antigua GFC, quien recientemente se despidió de la plantilla bicampeona. Además, confirmó que su reemplazo será su sobrino, el propio Buzo Itapa, en un giro inesperado.

Fantasma Figueroa ya trabaja en Comunicaciones

Marco Antonio Figueroa arribó a Comunicaciones después de dirigir la Selección de Nicaragua entre febrero del 2022 y noviembre del 2025. Durante ese tiempo, mantuvo un total de 41 cruces y sacó un promedio de 1.34 puntos por cada uno.