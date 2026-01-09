“Que me perdonen”: Mario González recibe la sentencia que en El Salvador nadie quería escuchar tras su llegada a Costa Rica

Mario González es nuevo refuerzo de AD San Carlos para la venidera temporada del fútbol de Costa Rica. La dirigencia apostó por un arquero de selección para la custodia de sus tres palos. Será este un cambio más que importante en su carrera.

“Mario aportará su experiencia a nuestro plantel, sobre todo al desarrollo de los jóvenes porteros del club. Bienvenido Mario a la casa de Los Toros”, posteó dicha institución para presentar a este portero oficialmente mediante sus redes sociales.

Pero no todo fue color de rosas para González. Desde su arribo, recibió algunas de las advertencias con las que esperaba no tener que toparse. Estas mismas le llegaron cuando no había entrenado con el resto de la plantilla mayor, inclusive.

Mario González recibe una dura advertencia acerca del fútbol de Costa Rica

Durante el programa Tigo Sports Studio, el periodista Kevin Rodríguez hizo su análisis sobre la llegada de SuperMario al fútbol de Costa Rica. Marcó severas diferencias con El Salvador y explicó que el arquero tendrá ahora más exigencia.

“El paso ya se dio, que es importante, y ojalá que sea lo mejor también para Mario González. Que mantenga esa titularidad y la constancia en una liga diferente. Las exigencias son otras por calidad de rivales. Que me perdonen, pero no es lo mismo enfrentar al Hércules que enfrentar a Herediano, Alajuelense o Saprissa“, explicó.

González llega proveniente de Alianza, equipo del que formó parte desde el mes de julio del año 2020. Durante la más reciente parte de la temporada, disputó un total de 20 partidos, en los que sufrió 17 goles y mantuvo nueve vallas invictas.