“Es otro cuento”: Fantasma Figueroa le pega a Honduras y lanza la amenaza que impacta en Nicaragua

Nicaragua cayó en su visita a Honduras, correspondiente al segundo partido de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Fue 2-0 en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera. El cimbronazo afectó duramente a todos en la plantilla.

Con dicho resultado, La Pinolera quedó última del Grupo C. La H lidera el mismo, seguida por Costa Rica y Haití. Con todos estos datos, Marco Antonio Figueroa hizo su análisis sobre lo sucedido durante los 90 minutos. Fue muy autocrítico.

Bajo la visión del Fantasma, la derrota se dio por errores puntuales propios y no por méritos del rival. Aseguró, además, que el segundo partido entre ambos va a ser totalmente diferente. Dio esperanzas de clasificación a los nicaragüenses.

“La selección de Honduras se fue pifiada en el primer tiempo. Para eso, tiene que pasar mucho. Supimos controlarlo sin jugar bien, pero en el trámite del partido no podía salir Honduras. Se quedaron con 10 jugadores y jugaron al pelotazo, tuvimos opciones en los últimos minutos”, comentó.

La Pinolera en vilo: Fantasma Figueroa le pega a Honduras en Eliminatorias al Mundial

Nicaragua sufrió la derrota ante Honduras, principalmente, porque los empujó al último lugar del Grupo C de Concacaf. En su visión, Marco Antonio Figueroa dio las razones del revés, con más errores propios que logros por parte oponente.

“El partido fue bien controlado, los equipos que cometen errores a esta instancia lo terminan pagando caro y hoy Honduras aprovechó esos errores. Por eso, gana el partido merecidamente, aunque no fue más en la cancha casi nunca”, explicó.

“Muchos jugadores que anduvieron bajo, pero Honduras no era más. Recuerden la jugada del primer gol, el segundo también, dos errores le dieron la victoria a Honduras. No voy a hacer un drama. Nos toca el partido de local”, sentenció.

“Ahí quiero ver si hacen todo el tiempo que hicieron. Mandaron a los baloneros detrás del arco… El fútbol es de revancha, tenemos la nuestra después. Cuando estemos con la selección completa, es otro cuento”, finalizó Figueroa.

¿Cuándo vuelve a jugar Nicaragua por Eliminatorias al Mundial 2026?

Por el momento, Nicaragua igualó con Costa Rica por 1-1 y cayó ante Honduras por 2-0. Con estos resultados, solamente cosechó un punto en la ventana que se corresponde con el mes de septiembre, a la espera de lo que se les avecina.

