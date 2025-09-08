Mientras Reinaldo Rueda gana 40 mil dólares por mes en Honduras, esto cobra el Fantasma Figueroa para clasificar a Nicaragua al Mundial 2026

La segunda jornada de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 pondrá a Honduras frente a Nicaragua en un partido cargado de expectativa. Los catrachos tienen la presión de ganar en casa para afirmarse como favoritos, mientras que los nicaragüenses llegan con confianza tras haber sorprendido a Costa Rica con un empate en su debut.

En este contexto también resalta la diferencia en los recursos y la inversión entre ambas selecciones. Mientras el técnico hondureño Reinaldo Rueda percibe un salario cercano a los 40 mil dólares mensuales, a continuación repasaremos cuánto gana El “Fantasma” Figueroa dirigiendo a la Selección de Nicaragua.

¿Cuánto cobra el Fantasma Figueroa para clasificar a Nicaragua al Mundial 2026?

El “Fantasma” Figueroa, actual técnico de la selección de Nicaragua, percibe un salario mensual de 22 mil dólares, cifra que equivale a 264 mil dólares al año. Este monto representa un incremento respecto a lo que ganaba anteriormente, ya que pasó de 19 mil a 22 mil dólares, tras recibir un ajuste de tres mil.

Ahora, en la comparación salarial, Reinaldo Rueda es quien gana más, con un sueldo cercano a los 40 mil dólares mensuales al frente de Honduras, mientras que el “Fantasma” Figueroa percibe 22 mil dólares al mes como técnico de Nicaragua.

Dichos números marcan una diferencia de 18 mil dólares mensuales, lo que refleja la disparidad en la inversión de ambas federaciones en sus seleccionadores.

¿A qué hora juegan Hondurasvs. Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Honduras y Nicaragua disputarán su compromiso de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre a las 8:00 de la noche, hora de Centroamérica. El partido tendrá lugar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, escenario donde ambos equipos buscarán dar un paso clave en sus aspiraciones mundialistas.