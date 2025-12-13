Es tendencia:
Mientras Honduras espera por la decisión de FIFA con el repechaje, destapan la noticia bomba que podría confirmar su nuevo técnico

La selección de Honduras busca entrenador luego del fracaso que tuvo camino al Mundial 2026 y se ha destapado una bomba.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La selección de Honduras podría estar conociendo pronto a su próximo entrenador.
La selección de Honduras podría estar conociendo pronto a su próximo entrenador.

La selección de Honduras sigue generando noticias luego de quedar fuera de la Copa del Mundo. El fracaso se cargó el puesto de Reinaldo Rueda y son muchos los sucesores que suenan para sustituir al colombiano.

Uno de ellos es Pedro Troglio, el argentino siempre ha sido candidato y ahora desde Honduras se habla de una reunión secreta que habría tenido con la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

En Honduras comienzan a pensar en el Repechaje al Mundial 2026 y toman una decisión

En Honduras comienzan a pensar en el Repechaje al Mundial 2026 y toman una decisión

Honduras se reunió con Pedro Troglio

“Una reunión secreta entre el presidente de la FFH, Jorge Salomón, y el entrenador argentino Pedro Troglio ha generado expectativa de lo que podría haber tratado la junta.

Aunque se desconoce el contexto de la reunión, Troglio es una de las cartas fuertes para tomar las riendas de la Selección Nacional de Honduras esto a pesar de haber renovado su convenio con Banfield. La charla se efectuó en Tegucigalpa durante la visita de Troglio a la capital hondureña para supervisar sus negocios”, indica Gustavo Roca replicando la información de Nelson García, Jefe de Redacción de Diario La Prensa.

A pesar de haber renovado con Banfield hasta diciembre de 2026, los directivos de la Bicolor no dejan de pensar en Troglio para el proceso de 2030.

Juan Carlos Osorio y John Herdman son otros los que han sonado con fuerza, eso sí, la carpeta de técnicos que tiene la FFH llega hasta 25 nombres.

Mientras Reinaldo Rueda ganaba 37 mil dólares, este es el salario que pediría John Herdman para dirigir a Honduras

Mientras Reinaldo Rueda ganaba 37 mil dólares, este es el salario que pediría John Herdman para dirigir a Honduras

Espera la decisión de FIFA con Surinam

Los problemas de Surinam han tomado por sorpresa a Honduras, que de recibir la derecha para ir a la repesca tendrán que buscar un técnico al menos para ese partido y los que vengan si siguen avanzando.

Todo ha quedado en las manos de FIFA y la resolución que tome en el caso de Surinam, los próximos días serán claves para conocer la decisión.

La H aparece como la mejor posicionada dentro de este contexto, ya que finalizó en el segundo puesto del Grupo C y quedó inmediatamente detrás de Surinam en la tabla comparativa de segundos lugares de las Eliminatorias de Concacaf, este sería su argumento para poder estar en la pelea por el último boleto al Mundial.

