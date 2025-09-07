Es tendencia:
Oficial: mientras Nicaragua celebra el empate ante Costa Rica, una de sus joyas ficha por un histórico de Europa

Este joven futbolista podrá ganarse un lugar entre los convocados por el Fantasma Figueroa, siempre y cuando se adapte al fútbol de élite.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Nicaragua festeja empate ante Costa Rica mientras una figura da gran salto hacia Europa.
© rrssNicaragua festeja empate ante Costa Rica mientras una figura da gran salto hacia Europa.

Nicaragua afrontará su segundo partido de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026, después de empatar inesperadamente con Costa Rica por 1-1, resultado que marcó su camino. Fue un punto favorable. Aprovechó su localía.

Marco Antonio Figueroa trabaja en el próximo encuentro, para el que todos sus dirigidos llegan con el envión anímico de haber sacado un buen resultado contra sus últimos rivales. Visitarán a Honduras el venidero martes 9 de septiembre.

Uno de los jóvenes pinoleros más prometedores dio el gran salto de su carrera y se sumó a un equipo español con muchísima historia. Se trata del joven Manny Gutiérrez, quien ya se encontraba asentado en el deporte profesional de Europa.

Nicaragua celebra empate contra Costa Rica y salto de una joya al fútbol de Europa

Manuel Gutiérrez pasó las pruebas propuestas por el Málaga CF, por lo que se sumará a la cantera del club. Según la información publicada por la página que el medio NicaSports, el futbolista tiene todo arreglado para rubricar su vínculo.

Gutiérrez arribó al mal llamado Viejo Continente como resultado de una intensa gestión por parte de Sport City Club Nic, junto con el apoyo del futbolista Pablo Gallego. Este nuevo legionario aparecerá como opción para Fantasma Figueroa.

Se espera que este jugador pueda ganarse un puesto y logre alternar en Málaga B, que compite en la Segunda RFEF. El volante se quedará en España desde este mismo momento, tras llegar a prueba junto a su compatriota Roberto Zaldaña.

¿Cuándo juega La Pinolera por Eliminatorias al Mundial?

  • Visita vs. Honduras, 9 de septiembre.
  • Local vs. Haití, 9 de octubre.
  • Visitante vs. Costa Rica, 13 de octubre.
  • Local vs. Honduras, 13 de noviembre.
  • Visitante vs. Haití, 18 de noviembre.

