Sorpresa en Guatemala: Municipal buscaría robarle a Antigua una figura que fue clave para ganarle la final del Apertura 2025

Municipal afina su puntería para el 2026 y quiere hacerse con una pieza vital de Antigua GFC.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Municipal no pudo cerrar su 2025 de la forma en que soñaba, por lo que Antigua GFC terminó por concretar su bicampeonato nacional. La final fue reñida, aunque el marcador demostró una clara superioridad aguacatera. Será cuestión de seguir.

Con la necesidad de recobrar su liderazgo en el fútbol de Guatemala, los jefes de la institución roja se plantean algunas modificaciones para el 2026. Entre ellas, la incorporación de algunas figuras a su plantilla. Existe un nombre sorprendente.

Una de las claves para el éxito de Los Coloniales durante la temporada saliente fue su preparación física. El profesor Daniel Ipata estuvo a cargo de la misma, y no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo contractual. Interesa a Los Rojos.

Municipal busca a Daniel Itapa, preparador físico de Antigua GFC durante 2025

Según la información deslizada por el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, Los Escarlata pretenden hacerse con los servicios de quien fue preparador físico de Los Aguacateros durante la temporada 2025. ¿Podrán?

“Siguiendo la información de Pasión Roja: el connotado preparador físico, Daniel Ipata, aún no renueva su contrato con Antigua y, automáticamente, Municipal le empezó a hacer ojitos. ¿Qué tal?”, señaló el reportero en la mencionada red.

Daniel Ipata, bicampeón de Guatemala como preparador físico de Antigua GFC (RRSS).
Daniel Ipata, bicampeón de Guatemala como preparador físico de Antigua GFC (RRSS).

“Creo que ha sido muy importante el reclutamiento que han tenido de jóvenes y a nivel de todo el país el scouting que están realizando, luego creo que hay una gran visión de parte de la directiva”, señaló Ipata recientemente, como clave del éxito que tuvo la institución verdiblanca en el año próximo a dar su finalización.

