“Fichajazo”: Kevin Jiménez anuncia lo que todo Saprissa quería escuchar para el 2026

El Deportivo Saprissa se encuentra en una etapa en donde cada movimiento en el mercado de fichajes deberá ser un acierto para no repetir los errores del pasado. Mucho menos cuando Alajuelense llegará con las vitrina llenas al próximo torneo.

Con la emergencia de una respuesta contundente, en Tibás también necesitan lo más importante: goles. Y sobre ese escenario, el periodista Kevin Jiménez hizo una publicación en su cuenta oficial de X que todos en Saprissa querían escuchar.

¿Cuál es el anuncio de Kevin Jiménez que todo Saprissa quería escuchar?

El periodista Kevin Jiménez reaccionó a raíz de una publicación de SapriAnalytics, que compartió un video con las mejores jugadas de Tomás Rodríguez, material que expone todas las cualidades del reciente fichaje del Deportivo Saprissa y que lo necesitará más que nunca en 2026.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Tras ver ese contenido con Tomás Rodríguez anotando con Monagas y la Selección de Panamá, Jiménez lanzó el comentario de “Fichajazo”, destacando el impacto del delantero y celebrando una incorporación que ilusiona a la afición morada.

Los últimos registros de Tomás Rodríguez

En la última temporada con Monagas, Tomás Rodríguez registró números destacados que respaldan su rendimiento ofensivo, al sumar 32 partidos disputados, con 12 goles y seis asistencias en todas las competiciones.

Sus aportes se repartieron entre la Liga FUTVE Apertura y Clausura, la fase final del torneo local y la Copa Libertadores, cifras que reflejan regularidad y su capacidad goleadora.

Hasta la fecha, el Deportivo Saprissa sumó al nicaragüense Bancy Hernández y recientemente al panameño Tomás Rodríguez. Mientras que salieron de Esteban Alvarado (retiro), Yoserth Hernández, Mauricio Villalobos, Gustavo Herrera y Douglas Sequeira