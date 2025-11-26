El Fantasma Figueroa deja Nicaragua pero ya le ofrecieron un nuevo trabajo y no como DT: “Tiene ofertas”

Nicaragua fracasó estrepitosamente en las Eliminatorias al Mundial 2026, con una temprana eliminación en la tercera fase de la misma. Los malos resultados acabaron con la ilusión del público, ante una oportunidad única a este torneo.

El pésimo rendimiento de La Pinolera decantó en el final del vínculo que esta federación mantenía con Marco Antonio Figueroa. El martes 25 de noviembre este entrenador firmó el finiquito de su contrato y abandonó el que era su cargo.

Desde 8 Deportivo confirmaron que la carrera del Fantasma tiene varios caminos por recorrer. La más reciente publicación indicó que “tiene ofertas”, pero una de ellas sobresale de entre las demás. La misma proviene de una liga que conoce.

Nicaragua lo ve partir: Fantasma Figueroa cuenta con varias ofertas para dirigir

Según confirmó 8 Deportivo, el chileno Marco Antonio Figueroa contaría con una oferta para unirse a la franquicia del Club Atlético Morelia. Lo haría como director deportivo de este equipo, dentro de la misma Liga de Expansión MX.

En caso de concretarse este arreglo, el Fantasma se sumaría nuevamente a uno de los proyectos del Morelia. En este caso, lo haría para llevar nuevamente al club a la máxima categoría del fútbol mexicano para la temporada del año 2026/27.

Se entiende que Figueroa tomará un descanso luego de su trabajo al frente de la Selección de Nicaragua. Cualquier decisión que tome, deberá consultarla con sus familiares. Además, el director técnico tiene ofertas de dos selecciones nacionales, junto con clubes que lo han contactado desde ligas de Costa Rica y Honduras.

