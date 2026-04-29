El debut de Juan Cruz Real con Nicaragua sería ante una Campeona del Mundo

El rumor ha dejado de ser simple especulación y empieza a convertirse en una posibilidad concreta: el amistoso entre Uruguay y Nicaragua toma cada vez más fuerza en la antesala del Mundial 2026. Desde territorio charrúa ya se trabaja en lo que será la despedida oficial de su selección ante la afición, un evento que incluiría dos encuentros preparatorios de alto interés.

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La Federación Uruguaya de Fútbol analiza cuidadosamente los escenarios para los compromisos de la dos veces Campeona del Mundo (1930 y 1950). Entre las opciones figuran el Estadio Atilio Paiva Olivera en Rivera y el Estadio Artigas en Paysandú, aunque el primer duelo ya apunta a tener como sede confirmada el histórico Estadio Centenario de Montevideo. Este recinto sería el epicentro de la conexión entre la selección y su público antes de jugar el Mundial 2026.

Sin embargo, el punto clave aún por resolverse son los rivales. Uruguay tiene claro que no seguirá la tendencia de otras selecciones de disputar amistosos en Estados Unidos, una decisión estratégica que podría beneficiar a equipos como Nicaragua, actualmente dirigido por el técnico argentino Juan Cruz Real, quien busca consolidar un proyecto competitivo.

De acuerdo con medios uruguayos, uno de los encuentros podría ser ante Bolivia, mientras que el segundo rival se perfila desde la región de Centroamérica. La condición es clara: debe tratarse de una selección que no participe en el Mundial, lo que reduce significativamente las opciones disponibles en el área.

Nicaragua es la mejor opción

En ese análisis regional, Nicaragua aparece como la alternativa más viable. Otros combinados ya tienen su calendario definido: Costa Rica enfrentará a Inglaterra y Colombia, Guatemala se medirá ante República Checa, Ecuador y Austria, mientras que Honduras y El Salvador tendrán compromisos en suelo estadounidense. Por su parte, Panamá queda descartada al estar clasificada al Mundial.

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Cabe recordar que la Fenifut ya había adelantado la posibilidad de un amistoso ante una selección mundialista, lo que encaja perfectamente con este escenario. En las próximas horas podrían surgir novedades importantes, con la expectativa de que se concrete un duelo que sería histórico y de gran vitrina internacional para el fútbol nicaragüense.

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