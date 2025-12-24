Es tendencia:
Nicaragua

Diriangén se olvida de José Giacone: Del futbol de Costa Rica rumbo al gigante de Nicaragua

Los pinoleros siguen apostando por la experiencia del futbol costarricense.

javier pineda

Por Javier Pineda

El Cacique apuesta por un tico
© DiriangénEl Cacique apuesta por un tico

El histórico Cacique Diriangén FC, el club más laureado del fútbol nicaragüense, confirmó un movimiento de alto impacto de cara a la temporada 2026, reafirmando su ambición de mantenerse en la cima del balompié nacional y seguir fortaleciendo su proyecto deportivo.

La institución blanquinegra anunció de manera oficial la contratación del entrenador costarricense Alexander Vargas como su nuevo director técnico, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa en el banquillo del conjunto diriambino.

Este nombramiento representa un paso trascendental en la carrera de Vargas, de 47 años, quien vivirá su primera experiencia profesional fuera de Costa Rica al asumir el mando de un club con enorme peso histórico y una de las aficiones más fervientes de Nicaragua.

La llegada del estratega tico se produce tras la salida del argentino José Giacone, quien recientemente fue confirmado como nuevo técnico del Club Sport Herediano, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol costarricense, para la temporada 2026.

El reto de Alexander Vargas

Vargas asumirá el reto de mantener el alto nivel competitivo de Diriangén en la Liga Primera de Nicaragua, en un contexto exigente, luego de que el club cerrara el año 2025 celebrando su título número 34, reafirmando su condición de líder histórico del fútbol nicaragüense.

Con una trayectoria que combina su formación como entrenador, experiencia en clubes de la Primera División de Costa Rica como Herediano, Guanacasteca, Guadalupe FC y Puntarenas FC, además de su trabajo en divisiones inferiores, Alexander Vargas buscará no solo sostener la hegemonía local, sino también trascender en los torneos regionales de Concacaf, objetivo permanente de un club fundado en 1917 y sinónimo de tradición y grandeza.

