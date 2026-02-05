Francis Hernández revela por qué rechazó a Costa Rica y responde a toda Honduras cómo será su nuevo técnico

Francis Hernández ha sido presentado de forma oficial como nuevo director deportivo de la selección de Honduras. La Bicolor ha depositado su confianza en el español para el proceso mundialista 2030.

Durante su primer día, Francis, asegura que llega con mucha ilusión y a cumplir el objetivo de devolver a Honduras a una Copa del Mundo, cosa que no sucede desde Brasil 2014.

“Vamos a implementar una misma idea de juego en todas las selecciones en sus diferentes categorías. El estilo que más convenga. Procesos y metodologías de trabajo serán iguales. Creo en el potencial del jugador hondureño”.

Así será el nuevo técnico de Honduras, a elegirse pronto

Honduras conocerá a su próximo entrenador tras la salida de Reinaldo Rueda muy pronto, en cuanto a cómo será Hernández enumeró:

“Entendimiento en el proyecto”.

“Que se integren en un proyecto global”.

“Haremos un análisis técnico, metodología y trabajo que debe de hacer un Seleccionar absoluto”.

A los futbolistas les prometió: “Vamos a tratar de buscar jugadores y aportarles herramientas para su crecimiento, para que puedan desarrollarse profesionalmente y convertirse en piezas fundamentales de este proceso. Esto lo apliqué con las selecciones menores de España y dio resultados.

Dentro de la conferencia de prensa, también aseguró que tuvo opciones de ir a otras federaciones (como Costa Rica, otra de Centroamérica que lo buscó), pero que eligió a Honduras porque ve la posibilidad de “construir algo”.

“He elegido a Honduras sobre otras federaciones por que aquí me van a permitir construir algo”, argumentó Hernández que ya busca DT para la selección de Honduras. Entre los candidatos suenan Pedro Troglio y Jesús Casas.

