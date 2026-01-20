Enojo en Saprissa: José Giacone expone el grave error que cometieron los morados tras la victoria de Herediano

El Club Sport Herediano dio un golpe de autoridad en la tercera fecha del Clausura 2026 al golear 4-0 a Guadalupe, en un partido que no solo dejó satisfacción en el Team, sino que también encendió una discusión incómoda en Tibás.

Más allá del resultado contundente, uno de los focos del encuentro estuvo en el debut de Randall Leal con la camiseta rojiamarilla. El exlegionario ingresó en el segundo tiempo y dejó sensaciones muy positivas, mostrando calidad, ritmo y jerarquía, pese a llevar poco tiempo integrado al plantel herediano.

¿Desde Saprissa se arrepentirán de no haberlo fichado?

La actuación de Leal no pasó desapercibida, especialmente porque su llegada a Herediano se dio luego de que Saprissa rechazara su fichaje, a pesar de que el futbolista ya se encontraba entrenando con el grupo morado. La decisión, que en su momento generó dudas, ahora vuelve a quedar en el centro de la crítica.

Tras el partido, el técnico del Team, José Giacone, no dudó en elogiar al volante, con declaraciones que terminaron exponiendo aún más el contraste entre ambos clubes: “Randall es un jugador de jerarquía. Tiene que agarrar nivel sumando minutos. Él también debe acoplarse a la idea del grupo y poco a poco lo vamos llevando”.

Randall Leal debutó con Herediano.

Las palabras del entrenador reflejan la confianza que Herediano depositó en Leal desde el primer momento, algo que en Saprissa no ocurrió. En medio de la crisis deportiva que viven los morados, ver a un futbolista de ese perfil destacarse con un rival directo solo alimenta el enojo de la afición, que cuestiona las decisiones tomadas en el mercado.

Mientras Herediano celebra una goleada y suma variantes de peso en su plantel, en Saprissa el debate es inevitable: ¿dejaron ir a un jugador que hoy podría marcar diferencia? La respuesta empieza a tomar forma jornada tras jornada.