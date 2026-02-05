Es tendencia:
Luto en Costa Rica: muere a los 100 años uno de los mejores porteros del fútbol tico

Fallece a los 100 años Víctor Hugo Monge Molina, histórico portero del fútbol costarricense. Esta fue una parte de su legado.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Cartaginés informó este jueves sobre el fallecimiento de Víctor Hugo Monge Molina, una persona muy cercana a la institución, a la que dedicó gran parte de su vida desempeñándose en distintos roles.

La noticia fue dada a conocer por el club a través de sus redes sociales oficiales, destacando el legado y el aporte que dejó dentro del conjunto blanquiazul, y del fútbol de Costa Rica en general.

Comunicado oficial

A través de sus redes sociales, Cartaginés expresó su pesar por el fallecimiento de Víctor Hugo Monge Molina mediante un mensaje institucional, en el que resaltó su valioso aporte a la institución no solo como jugador, sino también en sus etapas como entrenador y directivo, destacando el compromiso y legado que dejó dentro del conjunto blanquiazul.

“Quien dedicó su vida a nuestra institución como jugador, entrenador y directivo. Además de un gran impulsador del deporte de nuestra provincia”, señaló el club en el comunicado compartido en sus sitios oficiales.

Un recorrido por los grandes del fútbol de Costa Rica

El arquero Víctor Hugo Monge Molina tuvo una amplia trayectoria en el fútbol nacional, destacando especialmente con Club Sport Cartaginés, equipo con el que jugó en tres etapas (1973–1977, 1980–1982 y 1985–1986) y alcanzó cuatro subcampeonatos.

Además, defendió los colores de Liga Deportiva Alajuelense entre 1978 y 1979, pasó por Club Sport Herediano en 1983 y cerró su carrera en Deportivo Saprissa en 1987, consolidándose como un guardameta que logró vestir la camiseta de los grandes del país.

Víctor Hugo Monge destacaba también por su capacidad para atajar penales.
Su paso por la Selección de Costa Rica

Con la Selección de Costa Rica, Víctor Hugo Monge Molina fue convocado en seis oportunidades y disputó diez partidos internacionales entre 1975 y 1980, siendo parte activa de la Tricolor durante ese periodo.

Uno de sus momentos más recordados ocurrió el 17 de agosto de 1975, en el Torneo Ciudad de México, cuando atajó un penal a Fausto Vargas en el Estadio Azteca, pese a que Costa Rica cayó 7-0 en ese encuentro.

