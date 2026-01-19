Es tendencia:
Fichaje bomba y limpieza en Herediano: Jafet Soto prepara un último movimiento para ir con todo por la 32

El Club Sport Herediano de Jafet Soto podría cerrar el mercado de fichajes con una serie de movimientos importantes.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Jafet Soto quiere cerrar el mercado con un bombazo.
© HeredianoJafet Soto quiere cerrar el mercado con un bombazo.

El Club Sport Herediano no perdió el tiempo tras el rotundo fracaso del Torneo Apertura 2025. Apenas se decretó la eliminación florense, su presidente Jafet Soto empezó a mover piezas con el objetivo de volver a ir por todo en el Clausura 2026.

Así, durante el último mes el Team oficializó una reestructuración profunda con la llegada de José Giacone al banquillo y los refuerzos Everardo Rubio, Keysher Fuller, Randall Leal y José de Jesús “Tepa” González. Los resultados ya se reflejan: con dos fechas disputadas, el elenco rojiamarillo tiene puntaje perfecto y lidera la fase regular.

“Puede venir otro movimiento importante”

A pesar de este inicio soñado, el mercado de fichajes todavía no está cerrado y en la cúpula de Fuerza Herediana entienden que aún podría faltar un último empujón para blindar la candidatura al título y apuntar sin titubeos a la estrella 32.

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez soltó una información que encendió la ilusión en Heredia. “Cuidado porque en Herediano puede venir otro movimiento importante, un fichaje más y un par de salidas más. No puedo revelar el posible fichaje, pero es un jugador importante”, afirmó en el programa Seguimos, aclarando que habrá que esperar a los próximos días para ver si esta noticia se concreta.

¿Giacone prepara la escoba?

En paralelo, José Giacone continúa evaluando la planilla para definir quiénes no encajan en su idea de cara a una temporada exigente. En la recta final de la ventana de transferencias, no se descartan nuevas salidas que terminen de acomodar el vestuario y liberar espacio para un último refuerzo.

Con el arranque perfecto del equipo en el Clausura 2026 y un posible fichaje bomba en camino, Jafet Soto quiere cerrar el mercado con la sensación de haber hecho todo lo posible para que su equipo vuelva a reinar en Costa Rica.

