Herediano vs. Guadalupe: a qué hora y cómo ver el partido que abre la fecha 3 del Clausura 2026

Herediano y Guadalupe levantarán el telón de la jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica, en un cruce que llega con realidades distintas, pero con un denominador común: ambos ya dieron señales de competitividad en el arranque del campeonato.

El Team florense, dirigido por José Giacone, viene en alza tras imponerse 2-0 a Saprissa en el clásico del buen fútbol y, junto con Cartaginés, es uno de los dos equipos que se mantiene con puntaje perfecto en la tabla.

¿Cuándo se juega Herediano vs. Guadalupe por la fecha 3 del Clausura 2026?

El partido se disputará el martes 20 de enero de 2026, desde las 20:00 (Costa Rica), en el Estadio Carlos Alvarado Villalobos.

¿Dónde ver EN VIVO Herediano vs. Guadalupe?

El encuentro entre Herediano y Guadalupe se podrá ver en directo por FUTV.

¿Cómo llega Herediano al duelo con Guadalupe?

Herediano aterriza a la fecha 3 con el viento a favor: ganó sus dos primeros partidos, no recibió goles y suma 6 puntos, condición que lo tiene en lo más alto junto a Cartaginés.

El último golpe lo dio ante Saprissa, al que derrotó 2-0 en el Carlos Alvarado, resultado que confirmó el buen inicio de los rojiamarillos y el momento de confianza del equipo de Giacone, que había arrancado el torneo con un 2-0 sobre Sporting FC.

¿Cómo llega Guadalupe para visitar a Herediano?

Guadalupe, por su parte, aparece 5° en la tabla tras dos partidos jujado (con 3 puntos).

Además, llega con impulso luego de vencer 2-1 a Municipal Liberia en la jornada anterior, un resultado que le permitió acomodarse en la zona media y tomar envión antes de visitar al líder. En el debut había caída 2-1 como visitante de Cartaginés.

