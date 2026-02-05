Las Clasificatorias Masculinas Sub-17 de la Concacaf 2026, conocidas popularmente como Premundial, ya están en marcha. Se disputan del 3 al 12 de febrero en seis sedes, de las cuales cuatro son centroamericanas: San Rafael de Alajuela (Costa Rica), Ciudad de Guatemala (Guatemala), San Pedro Sula (Honduras) y Ciudad de Panamá (Panamá).

¿En qué consiste el Premundial Sub-17 y cómo se clasifica?

El torneo se juega con el mismo formato de la edición 2025: participan 33 selecciones, repartidas en siete grupos de 4 selecciones y otro con 5 países. En total, cada equipo enfrenta una vez a los rivales de su zona (round robin a una sola vuelta).

¿Para qué sirve? Para definir los clasificados de Concacaf a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026: al final de la fase de grupos, los 8 ganadores de grupo obtienen el boleto al Mundial que albergará Qatar.

Dónde ver los partidos del Premundial Sub-17 en Centroamérica

La guía oficial de Concacaf indica que los partidos se pueden ver en Disney+ y por los canales de ESPN (según disponibilidad por país).

El trofeo que estará en juego en este Premundial Sub-17. (Foto: Concacaf)

Calendario de las las seis selecciones centroamericanas

Aclaración: primero aparece la hora local de cada país de Centroamérica (y entre paréntesis, la del ET de Estados Unidos).

Costa Rica (Grupo D, en el Complejo Fedefútbol-Plycem)

Jueves 5 de febrero: Costa Rica vs. Islas Turcas y Caicos — 14:00 horas (15:00)

Domingo 8 de febrero: Islas Vírgenes Británicas vs. Costa Rica — 14:00 horas (15:00)

Miércoles 11 de febrero: Costa Rica vs. Puerto Rico — 14:00 horas (15:00)

El Salvador (Grupo F, en el Estadio Cementos Progreso)

Jueves 5 de febrero: El Salvador vs. Belice — 19:00 horas (20:00)

Domingo 8 de febrero: Cuba vs. El Salvador — 20:00 horas (21:00)

Miércoles 11 de febrero: El Salvador vs. Curazao — 19:00 horas (20:00)

Guatemala (Grupo C, en el Estadio Cementos Progreso)

Jueves 5 de febrero: Guatemala vs. Antigua y Barbuda — 19:00 horas (20:00)

Domingo 8 de febrero: Granada vs. Guatemala — 20:00 horas (21:00)

Miércoles 11 de febrero: Haití vs. Guatemala — 19:00 horas (20:00)

Honduras (Grupo H, en el Estadio Francisco Morazán)

*El primer rival de la Selección de Honduras iba a ser Surinam, pero fue descalificado por la Concacaf.

Domingo 8 de febrero: Guyana vs. Honduras — 20:00 horas (21:00)

Miércoles 11 de febrero: Honduras vs. Bermudas — 19:00 horas (20:00)

Panamá (Grupo B, Estadio Rommel Fernández)

Jueves 5 de febrero: Dominica vs. Panamá — 18:00 horas (18:00)

Sábado 7 de febrero: Panamá vs. Anguila — 21:00 horas (21:00)

Miércoles 11 de febrero: Panamá vs. Nicaragua — 21:00 horas (21:00)

Nicaragua (Grupo B, Estadio Rommel Fernández)

Jueves 5 de febrero: Nicaragua vs. Anguila — 20:00 horas (21:00)

Lunes 9 de febrero: Dominica vs. Nicaragua — 17:00 horas (18:00)

Miércoles 11 de febrero: Panamá vs. Nicaragua — 20:00 horas (21:00)

