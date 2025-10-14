Byron Bonilla necesitó sólo tres palabras para desmentir a Costa Rica y sacudir a Nicaragua tras quedarse fuera del Mundial

Byron Bonilla quedó en el ojo de la tormenta durante las últimas horas, después de haber protagonizado un escándalo por la pensión alimenticia de su hija. Toda Nicaragua está en vilo ante una situación que deberá solucionarse a la brevedad.

“Ante las especulaciones y el morbo creado por una noticia que circula en redes, debo aclarar que no soy la persona involucrada. Así que averigüen bien, y los demás, ni sean estúpidos leyendo y creyendo cosas que no son ciertas”, posteó.

La previa del partido entre Los Ticos y Los Pinoleros se marcó por la presencia de la Fuerza Pública. Un operativo policial apareció en el Estadio Nacional de Costa Rica para detener a Bonilla por una deuda que derivó en un pedido de captura.

Sin embargo, no se concretó la detención. Esto se debe a que se llegó en previo a un acuerdo. De todas maneras, la dura situación generó especulaciones dentro de la fanaticada. Especialmente, esto se dio en las voces nicaragüenses del deporte.

Byron Bonilla trae problemas a Nicaragua: FENIFUT se molesta con Costa Rica

Byron Bonilla mostró las bromas que su propia hija hizo con el inconveniente, de manera tal que lo sucedido quede explicado por la niña. Además, no tardó en dar un descargo a través de sus redes sociales, donde contó su parte de la historia.

“Los invito a ver todas las historias de mi hija para que se informen del chisme o lo dejen de lado. Y, de paso, la siguen, para que estén informados”, sentenció desde sus propias Instagram Stories, previo a citar lo que subió su propia chiquilla.

Desde la FENIFUT manifestaron su molestia ante el operativo, al que tomaron de emboscada. La delegación permaneció en el país desde el sábado, pero todo se dio justo el día del enfrentamiento deportivo, minutos antes de que este inicie.

Cabe destacar que la cifra de la que se habla es de 100 dólares, algo considerado irrisorio para lo que se paga por una pensión alimenticia. Una vez subsanado ese número, todo continuó como se suponía que debía, con el enojo de Nicaragua.