Costa Rica aplastó a Nicaragua, pero Erick Lonnis no dejó pasar el grave error del Piojo Herrera: “Póngase las pilas”

La Selección de Costa Rica cumplió con su deber en la fecha FIFA y goleó 4-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional, un resultado que mantiene a La Tricolor dependiendo de sí misma en las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

in embargo, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera tendrá que redoblar esfuerzos en los próximos compromisos frente a Haití y Honduras, si quiere asegurar el anhelado boleto mundialista.

ver también La FIFA notifica a Costa Rica: La Sele recibe la confirmación que necesitaba en su camino al Mundial 2026

Un esquema cuestionado

A pesar de la victoria, un sector de la afición costarricense no quedó satisfecho con el funcionamiento del equipo y apuntó directamente al entrenador mexicano como el responsable.

Herrera sorprendió con el XI inicial de La Sele (FCRF).

Es que Herrera se la jugó con un esquema poco ortodoxo: Aarón Murillo fue el único mediocampista natural, mientras que Kenneth Vargas y Josimar Alcócer jugaron abiertos en las bandas, dejando un hueco notable en el centro del campo. Esta decisión provocó que, a pesar de la goleada, el dominio de la posesión fuera mayoritariamente de Nicaragua.

La crítica de Erick Lonnis

Erick Lonnis, histórico arquero de la Selección y actual directivo de Deportivo Saprissa, no tardó en expresar su descontento. En declaraciones a Teletica, cuestionó el desequilibrio del equipo: “Nosotros tenemos que tener control de la pelota, también tenemos que tenerla. A mí me pareció excesivamente desequilibrado en el segundo tiempo, que no tuviéramos volantes que por lo menos hubiéramos hecho 6, 7, 8 pases seguidos como nos lo hizo Nicaragua”.

Publicidad

Publicidad

Los números respaldan la crítica: a pesar de generar poco peligro en el arco de Keylor Navas, Nicaragua manejó un 65% de la posesión, completando 448 pases contra los 242 de Costa Rica.

Tweet placeholder

Publicidad

Lonnis fue más allá y aprovechó para hacer un llamado a los mediocampistas nacionales: “Lo de usted, si es volante y está en primera división, póngase las pilas, entrene mañana de primero y vaya a jugar cada partido como si fuera el último, buscando un puesto en esta Selección que necesita volantes, y ponga a pensar al entrenador”.

Publicidad

ver también A Manfred Ugalde le preguntaron qué piensa de Alonso Martínez y su respuesta sorprende a Costa Rica tras la goleada a Nicaragua

“Y el entrenador también yo creo que tiene que sentarse y analizar, y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que el entrenador tenga tiempo para trabajar un poco más, porque hoy nos costó mucho. Futbolísticamente tenemos que mejorar, pensando no solamente en los partidos eliminatorios, sino que si vamos al Mundial tenemos que llegar en un mejor nivel”, completó el histórico ex arquero, claramente insatisfecho por lo que mostró la Tricolor en la noche de San José.