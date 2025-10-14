La Federación Costarricense de Fútbol tiene la tarea de anunciar a un nuevo cuerpo técnico para el seleccionado femenino. Después de la salida de Benito Rubido Vidal, quedó sin dirección a tan solo un mes del inicio de las Eliminatorias.

Días atrás, Rubido presentó la renuncia a su cargo porque le surgió una nueva propuesta desde Europa. Precisamente, el entrenador se convirtió en nuevo técnico del fútbol femenino del Atlético de Madrid.

“Beni Rubido será el nuevo director de Fútbol Profesional Femenino del Atlético de Madrid. El coruñés se convertirá en el máximo responsable del primer equipo femenino y del Atlético de Madrid B Femenino a partir del 1 de noviembre“, comunicó el equipo rojiblanco.

Beni Rubido no sólo estará en el primer equipo, también estará a cargo del Atlético B que se desempeña en la Primera Federación. Sucederá a Patricia González, quien llegó a un acuerdo con la institución colchonera.

Rubido se marchó de la Selección de Costa Rica después de un mal desempeño en cuanto a los resultados. En total, dirigió 24 partidos desde que arribó a La Sele Femenina: ganó cinco, empató cinco y perdió 14.

¿Quién reemplazará a Benito Rubido Vidal en la Selección de Costa Rica Femenina?

La Fedefútbol todavía no anunció a su reemplazante a falta de un mes para el inicio de las Eliminatorias camino al Mundial 2027. De igual forma, analiza tres opciones para reemplazar a Rubido Vidal. La posibilidad más fuerte es la de la mexicana Eva Espejo Pinzón.

