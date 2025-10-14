Alonso Martínez fue la gran figura de la Selección de Costa Rica en la goleada por 4-1 contra Nicaragua. El delantero del New York City anotó un doblete y le dio la ventaja inicial a la Tricolor en uno de sus partidos más importantes representando a La Sele.

Manfred Ugalde también marcó en el Estadio Nacional y cortó la racha que acumulaba de cuatro partidos sin anotar. A los 49′, anotó el tercero para darle tranquilidad al seleccionado costarricense.

El goleador del Spartak de Moscú, luego del 4-1, habló en zona mixta y le preguntaron sobre Alonso Martínez. El ex Deportivo Saprissa tuvo palabras de elogios para con la gran figura que fue destacada por la Concacaf.

¿Qué piensa Manfred Ugalde sobre Alonso Martínez en Costa Rica?

“Nos llevamos bien. Hay buena química dentro y fuera de la cancha. Me siento cómodo jugando con él. Me alegro cuando él mete goles, al igual que él se alegra por mí. Lo importante es hacer ganar a la selección y darle alegría a la gente“, confesó Ugalde sobre su dupla con Alonso Martínez.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además, Alonso Martínez se refirió a esta gran dupla que reunió Miguel Herrera y destacó: “Nos entendemos dentro de la cancha que es lo más importante. Esa dupla ha sido muy importante para el profesor“.

Alonso Martínez y Manfred Ugalde compartieron 15 partidos en la Selección de Costa Rica desde que tuvieron su primer juego. Entre ambos, aportaron 15 goles a La Sele, casualmente el mismo número de partidos en los que coincidieron.