La Selección de Fútbol de Nicaragua disputó este martes por la noche su segundo y último encuentro amistoso frente a Belice, en el Estadio Nacional de Managua. Se trata de los primeros duelos para ambos combinados nacionales en este 2022, con la mira puesta en la Liga de Naciones de la Concacaf.

El choque entre centroamericanos acabó con un empate 1-1 que deja más conforme a los anglosajones, teniendo en cuenta que en el primer compromiso habían caído por 4-0 (mientras que por Eliminatorias a Qatar 2022, el 4 de junio del año pasado, los pinoleros también golearon por 3-0).

Fue el combinado local quien asestó el primer golpe, a los 20 minutos del segundo tiempo y por obra de Pablo Gállego, el oscense que debutó en este mismo partido. Sin embargo, once más tarde, Deon McCaulay anotó para igualar las acciones. La expulsión de Collin Westby a los 84' fue lo único destacable después de ese tanto, tras el cual no caería ninguno más.

¿Cómo formó Nicaragua?

Douglas Forvis; Josué Quijano, Cristian Gutiérrez, Christian Reyes y Jason Ingram; Henry Miño; Matías Belli, Richard Rodríguez y Brayan López; Juan Barrera y Ariagner Smith. Se trata de la base que venció a Belice por 4-0, con las variantes de Richard Rodríguez y Bryan López en lugar de Henry García y Byron Bonilla.

¿Cuándo comienza la Liga de Naciones de la Concacaf?

Nicaragua apunta sus cañones a la Liga de Naciones de Concacaf, que tendrá entre 2022 y 2023 su segunda edición. Los pinoleros están en la Liga B, con selecciones como las de Trinidad y Tobago; Belice; Guatemala; Haití y otras once más. Los grupos (donde el líder asciende a la Liga A y el peor es relegado a la Liga C) aún no se han sorteado, pero se sabe que las primeras dos jornadas serán en mayo de 2022; la tercera y cuarta, en junio; la quinta y sexta, en septiembre; y el Final Four, en marzo de 2023.