Guatemala tomó la decisión de ya no disputar su encuentro de preparación contra Nicaragua.

La razón por la que Guatemala ya no jugará el amistoso ante Nicaragua

El Comité Ejecutivo de la Federación de Futbol de Guatemala confirmó que ya no se disputará el partido amistoso contra Nicaragua, tal como ya se había adelantado ayer, pero hoy se confirmó la razón por la que ya no se jugará y con esto se confirma que en esta Fecha FIFA de enero ya no se tendrá actividad y se pospone el debut del técnico Luis Fernando Tena.

La Fedefut emitió un comunicado en donde informó que se han hecho los mayores esfuerzos para organizar partidos de preparación, por eso se organizaron los duelos ante Nicaragua y Belice, pero lamentablemente la situación de la pandemia ha complicado encontrar vuelos al vecino país, por lo que a una semana se prefirió cancelar todo.

“Por la situación sanitaria que actualmente impera a nivel mundial y el rebrote de la pandemia Covid-19 que atraviesa nuestra región, aunado al gran inconveniente de la falta de disponibilidad de vuelos a Managua, tanto comerciales como particulares, ha imposibilitado que la Selección de Guatemala pueda programar y disputar los juegos ya programados”, redactó la Federación.

La Azul y Blanco analizó viajar vía aérea a Costa Rica y dirigirse en autobús a Nicaragua, pero al final se analizó entre dirigentes y el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena, pero se llegó a la conclusión que no era lo más adecuado para los futbolistas y mejor se decidió no acudir al compromiso y seguir entrenando en Guatemala.

El combinado guatemalteco indicó que ya se comunicó con la Federación de Futbol de Nicaragua para exponer la situación y los detalles de la cancelación, la cual ya fue aceptada, por lo que de mutuo acuerdo ambos quedaron en disputar sus encuentros cuando exista la posibilidad en este año.