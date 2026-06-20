El arbitraje del salvadoreño en Turquía vs. Paraguay dio la vuelta al mundo y el último en criticarlo fue nada menos que la leyenda Zlatan Ibrahimović.

El mundo entero está hablando de Iván Barton. El árbitro de El Salvador hizo historia en el Mundial 2026 por expulsar al paraguayo Miguel Almirón al aplicar la llamada “Ley Prestianni”, que básicamente indica tarjeta roja para todo aquel jugador que se tape la boca para decirle algo a un adversario.

Esta regla nació a partir del supuesto insulto racista que el futbolista argentino Gianluca Prestianni le habría dicho a Vinicius Junior en un Real Madrid vs. Benfica por la última Champions League, pero como en aquella ocasión el albiceleste le habló al brasileño tapándose la boca son sus manos, jamás se pudo comprobar con exactitud qué le había espetado al siempre quejoso Vini.

ver también Iván Barton aplicó la “Ley Prestianni” por primera vez en la historia: así fue la roja a Almirón en Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

El asunto es que ahora la FIFA indica que estos casos son merecedores de expulsión y en el partido Turquía vs. Paraguay de este viernes, Iván Barton se transformó en el primer árbitro en aplicar el reglamento. Y esto le valió miles de críticas. Una de ellas, del mismísimo Zlatan Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović vs. Iván Barton y la FIFA

En su nuevo rol como comentarista de Fox Sports para Estados Unidos, la leyenda sueca no perdonó al salvadoreño pero especialmente se la agarró con la FIFA por la implementación de estas nuevas reglas.

“He visto el fútbol en su nivel más alto, el verdadero fútbol. No esta versión diluida que nos están sirviendo ahora. ¿Qué pasó con Almirón? ¿Roja directa por taparse la boca? Esto ya no es fútbol. Esto es un circo dirigido por burócratas de traje que nunca han sentido el fuego del campo de juego”, disparó con fiereza Zlatan.

Iván Barton no pudo esquivar las quejas en Turquía vs. Paraguay.

Publicidad

Publicidad

“¿Taparse la boca ahora es tarjeta roja? ¿Qué es esto, Gran Hermano en la cancha? La FIFA quiere leer los labios, castigar los pensamientos incluso antes de que se conviertan en palabras. Lo próximo será ponerles bozales a los jugadores como a los perros. Los jugadores ya no pueden ni hablar, no pueden ni respirar pasión sin que algún robot del VAR o un árbitro decida que sus emociones son ilegales. Esto es distópico. El fútbol se está muriendo”, agregó Ibrahimović.

Esta jugada, ocurrida en febrero, le dio paso a la nueva regla de la FIFA. (Getty Images)

Publicidad

Tampoco se salvó Vinicius Jr

“Esta regla nació porque algunos jugadores lloran todas las semanas. Un incidente en la Champions League y de repente todo el mundo tiene que cambiar. Protegen a los protegidos, castigan al resto. He jugado en todas las ligas y lo he visto”, se quejó Zlatan, siempre polémico, y cerró con una comparación.

Publicidad

ver también El mundo habla de Iván Barton: las reacciones por su actuación y la “Ley Prestianni” en Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

“A Maradona lo habrían expulsado en el túnel. ¿Roy Keane? Se reiría del árbitro y se iría caminando con una sonrisa mientras las gradas arden. Pepe habría acumulado cinco rojas antes del medio tiempo. ¿Hoy? Los jugadores se están convirtiendo en actores, no en guerreros. Caen, lloran, se esconden detrás de las reglas.¿Dónde está el carácter? El fútbol no es ballet. Y lo están convirtiendo en una conversación educada usando tarjetas rojas”.

Publicidad

Zlatan está comentando el Mundial 2026 junto a Thierry Henry para Fox Sports. (@zlatan)

En síntesis

Iván Barton expulsó a Miguel Almirón en Turquía vs. Paraguay del Mundial 2026.

expulsó a Miguel Almirón en Turquía vs. Paraguay del Mundial 2026. Ley Prestianni exige tarjeta roja directa para jugadores que se tapan la boca.

exige tarjeta roja directa para jugadores que se tapan la boca. Zlatan Ibrahimović criticó esta expulsión trabajando como comentarista de la cadena Fox Sports.

Publicidad