Joel Campbell llegó a valer 8 millones de euros: esto cuesta hoy todo el plantel de Inter San Carlos

La evolución en el valor de mercado de Joel Campbell refleja el tamaño de la apuesta realizada por Inter San Carlos al contratarlo.

Sin lugar a dudas, la llegada de Joel Campbell a Inter San Carlos representó uno de los movimientos más inesperados del actual mercado de fichajes costarricense.

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A sus 34 años, el ex Liga Deportiva Alajuelense se incorporó a un plantel recién armado para competir en la Primera División y será, por el peso de su trayectoria, la principal referencia del equipo.

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El valor récord de Joel Campbell

El punto más alto de su cotización llegó durante la temporada 2015/16, cuando formaba parte del Arsenal de Inglaterra. Transfermarkt tasó entonces al atacante en 8 millones de euros, una cifra respaldada por su presencia en la Premier League y el impacto que había generado con la Selección de Costa Rica en la gesta de Brasil 2014.

Campbell llegó a valer 8 millones de euros (Transfermarkt).

No hay que olvidar que Campbell tenía apenas 22 años en ese momento. El amplio margen de crecimiento que todavía tenía por delante y la expectativa de que pudiera consolidarse definitivamente en el equipo Gunner también pesaban de manera importante a la hora de establecer aquella cotización.

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Joel Campbell disputó un total de 40 partidos oficiales en el Arsenal (Getty Images).

¿Cuánto vale todo Inter San Carlos?

Transfermarkt tasa actualmente a los 34 integrantes del plantel de Inter San Carlos en 1,48 millones de euros. Es decir, en su mejor época Campbell llegó a valer más de cinco veces lo que cuesta hoy toda la nómina de su nuevo equipo, incluyéndolo a él mismo.

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La planilla de Inter San Carlos suma un valor total de poco más de 1.5 millones de euros (Transfermarkt).

La diferencia entre ambas cifras asciende a 6,52 millones de euros. Lógicamente, el paso del tiempo redujo la cotización del ex manudo, pero con 34 años el peso de su jerarquía todavía le alcanza para ser el jugador más valioso del equipo.

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Su precio actual es de 325 mil euros, por encima de Kendall Porras, tasado en 275 mil, Rachid Chirino, valorado en 250 mil, y hasta el “Cubo” Torres, que vale 200 mil. Así, Campbell representa cerca del 22% del valor total de la plantilla norteña.