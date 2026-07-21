“La felicidad de los mediocres”: Lisandro Martínez disparó sin filtro dos días después de la final del Mundial 2026

El defensor de Argentina rompió el silencio después del golpe ante España, expresó su dolor por la Copa que se escapó y cerró su mensaje con una frase demoledora.

La derrota ante España caló hondo en Argentina. Después de volver a disputar una final del mundo y quedar a un paso del bicampeonato, el golpe todavía se siente entre los futbolistas, el cuerpo técnico y los hinchas.

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El camino de los campeones de Qatar 2022 en el Mundial 2026 dejó varios momentos que quedarán en la historia. Sin embargo, la última imagen que vieron sus fanáticos fue decepcionante: la de un equipo incapaz de sostener la posesión y mucho menos de acercarse con peligro al arco de su rival, un gran campeón.

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“La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’”

La primera gran derrota del laureado ciclo de Lionel Scaloni produjo una reacción conocida. En distintos países aparecieron las celebraciones de aquellos rivales que llevaban años esperando una caída que parecía postergarse hasta el infinito.

Las redes sociales se llenaron de burlas contra el seleccionado sudamericano, que durante buena parte de la competencia había sido acusado injustamente de recibir beneficios arbitrales para conquistar el bicampeonato.

Argentina se quedó a las puertas del bicampeonato del mundo (X).

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En medio del dolor, Lisandro Martínez decidió expresarse. El defensor del Manchester United, que debió abandonar lesionado la final antes del entretiempo, publicó un sentido descargo dos días después del partido.

Primero manifestó su tristeza por no haber podido llevar nuevamente la Copa al país y agradeció a todas las personas que formaron parte del recorrido. Después reconoció el mérito de España y felicitó al nuevo campeón del mundo.

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Lisandro Martínez se pronunció dos días después de la final del Mundial 2026 (X).

Al final del mensaje, el zaguero se acordó de quienes festejaron la derrota argentina como si fuera un triunfo propio: “Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’”, disparó sin filtro.

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El mensaje completo de Lisandro Martínez

“Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera. Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo.

Quiero felicitar a España por su merecido título.

Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir. Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos.

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Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’.

Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país.

¡Te amo, Argentina!”.

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