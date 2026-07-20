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Castigo de la FIFA: Argentina ya conoce la sanción por el escandaloso final ante España y Leandro Paredes no es el único apuntado

La final perdida por la albiceleste le costará caro debido a las expulsiones y la pelea final encabezada por Leandro Paredes.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Argentina terminó la final con una pelea que le costará cara.
© Getty ImagesArgentina terminó la final con una pelea que le costará cara.

La gran final del Mundial 2026 no terminó en paz. Luego de que España se impusiera 1-0 con un gol de Ferran Torres en el inicio del segundo tiempo extra, la impotencia se apoderó de algunos jugadores de la Selección Argentina. 

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El cierre estuvo marcado por la agresión de Leandro Paredes contra dos jugadores de La Roja, un hecho que ya le trajo duras consecuencias económicas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por parte de la FIFA.

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La frustración albiceleste detonó en el mediocampista argentino. Primero, Paredes empujó a Eric García, lo tomó del cuello y lo volvió a empujar. La situación empeoró cuando Gavi intervino: el 5 argentino lo tomó de la pechera, lo tiró al suelo y le propinó un golpe en el rostro. El árbitro del encuentro, Slavko Vinčić, no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, dándole a la FIFA todos los argumentos para actuar de oficio.

Leandro Paredes fue expulsado tras el final del partido. (Getty Images)

Leandro Paredes fue expulsado tras el final del partido. (Getty Images)

Las multas de la FIFA a la Selección Argentina

Según establece el artículo III del primer anexo del Código Disciplinario 2026 de la FIFA, la expulsión directa por agresión de Leandro Paredes le costará a la AFA una primera sanción de 20.000 dólares. Sin embargo, este es solo el comienzo del castigo económico para los sudamericanos, que tuvieron otras indisciplinas a lo largo de la final.

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Además de Paredes, Enzo Fernández también vio la tarjeta roja tras recibir una doble amonestación, lo que suma una multa de 15.000 dólares.

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A esto se le agregan las tarjetas amarillas recibidas por Lisandro Martínez, el técnico Lionel Scaloni, Cristian Cuti Romero, el propio Leandro Paredes y Alexis Mac Allister. Por la acumulación de estas amonestaciones, la FIFA castigará a Argentina con 50.000 dólares.

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La roja a Enzo Fernánez no fue gratis (literalmente) para Argentina. (Getty Images)

La roja a Enzo Fernánez no fue gratis (literalmente) para Argentina. (Getty Images)

Finalmente, el reglamento establece otra multa de 15.000 dólares por conducta inapropiada del equipo, una sanción que se aplica automáticamente cuando cinco o más miembros de una selección reciben medidas disciplinarias en un mismo partido.

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En total, el escandaloso comportamiento tras perder el título mundial le dejará a Argentina no solo la amargura de la derrota, sino también un duro golpe al bolsillo con multas que ascienden a los 100.000 dólares en total. Y todo indica que las sanciones deportivas individuales podrían ser aún más severas en los próximos días.

En síntesis

  • España venció 1-0 a Argentina con gol de Ferran Torres en la final 2026.
  • Leandro Paredes recibió tarjeta roja por golpear a Gavi en el rostro.
  • La AFA pagará 100.000 dólares en multas a la FIFA por acumulación de sanciones.
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