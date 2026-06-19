A los 48 minutos, Miguel Almirón se acercó a un rival turco, le dijo algo mientras se cubría la boca y la acción terminó siendo revisada por el VAR.

Paraguay le ganaba 1-0 a Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 cuando el partido tuvo una escena inesperada sobre el final del primer tiempo. A los 48 minutos, Miguel Almirón se acercó a un rival turco, le dijo algo mientras se cubría la boca y la acción terminó siendo revisada por el VAR.

Después del llamado desde la cabina, el árbitro salvadoreño Ivan Barton fue a revisar la jugada y tomó una decisión fuerte: expulsó al futbolista paraguayo. La roja sorprendió por el tipo de acción, pero responde a una modificación reglamentaria incorporada para esta Copa del Mundo.

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¿Por qué expulsaron a Almirón?

La norma aprobada por el IFAB permite sancionar con tarjeta roja a un jugador que se cubra la boca en una situación de confrontación con un rival. La medida apunta a evitar que los futbolistas oculten insultos, provocaciones o expresiones discriminatorias durante cruces dentro del campo de juego.

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Por eso, Almirón no fue expulsado solamente por hablar tapándose la boca, sino por hacerlo en un contexto de discusión con un adversario. Al tratarse de una posible roja directa, el VAR podía intervenir y Barton terminó aplicando una de las reglas nuevas del Mundial 2026.

Almirón vio la roja y no lo podía creer (Getty Images).

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¿Por qué se la conoce como “Ley Prestianni”?

La llamada “Ley Prestianni” tiene como antecedente un cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante un partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid. En aquella acción, el futbolista argentino se cubrió la boca mientras le hablaba al brasileño, quien denunció haber recibido un insulto discriminatorio.

Gianluca Prestianni desató un escándalo que derivó en la creación de una nueva ley dentro del fútbol (Getty Images).

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A partir de ese caso, IFAB aprobó una medida para el Mundial 2026: los jugadores que se tapen la boca durante una confrontación verbal con un rival pueden ser expulsados con roja directa, con el objetivo de evitar que se oculten insultos o expresiones discriminatorias dentro del campo de juego.