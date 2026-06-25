¿Por qué no juega Miguel Almirón hoy en Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

Paraguay enfrenta a Australia sin Miguel Almirón, una de sus figuras, por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026. El motivo de su ausencia y cuándo vuelve a estar disponible.

Paraguay afronta un partido clave ante Australia por el Mundial 2026, pero lo hace sin Miguel Almirón. El mediocampista ofensivo, una de las piezas más importantes de la Albirroja, quedó fuera del encuentro ante los Socceroos.

Publicidad

La baja llega en un momento decisivo para el equipo de Gustavo Alfaro, que se juega buena parte de sus aspiraciones de clasificación en el cierre del Grupo D. Los guaraníes necesitan un resultado positivo para seguir con vida y definir su lugar en la próxima ronda.

ver también Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde contra Australia por el Grupo D del Mundial 2026

Por qué no juega Miguel Almirón vs. Australia

Miguel Almirón no juega contra Australia porque fue suspendido por un partido después de su expulsión ante Turquía. Por ese motivo, debe cumplir la sanción en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

La roja se produjo durante el triunfo de Paraguay ante Turquía, cuando el futbolista se cubrió la boca en medio de una discusión dentro del campo. La acción fue castigada bajo una nueva normativa disciplinaria de la FIFA, que busca evitar que los jugadores oculten lo que dicen durante cruces con rivales o árbitros.

Almirón se convirtió en el primer expulsado bajo la “Ley Prestianni” (Getty).

Publicidad

Después de revisar el caso, la sanción quedó en una fecha. Por eso, Almirón quedó automáticamente descartado para el Paraguay vs. Australia.

Qué pierde Paraguay sin Miguel Almirón

La ausencia de Almirón es un golpe fuerte para Paraguay. El mediocampista es uno de los jugadores con mayor desequilibrio del plantel y una pieza importante para conectar el mediocampo con el ataque.

Publicidad

Sin él, la Albirroja pierde velocidad, conducción y capacidad para romper líneas en un partido donde Australia también juega con presión. El encuentro puede definir quién avanza de manera directa y quién queda obligado a depender de otros resultados.

ver también Suecia clasificó a los 16vos del Mundial 2026: cuándo juega y quién puede ser su rival tras empatar con Japón

El ex Lanús podrá volver a jugar en el próximo partido de Paraguay, siempre que la Albirroja consiga avanzar a los 16vos del Mundial 2026. La sanción es de una sola fecha, por lo que se cumple íntegramente ante Australia. Si Paraguay logra clasificarse, el mediocampista quedará nuevamente disponible para la ronda eliminatoria.