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Mundial 2026

Argentina y España definirán otro título: la nueva final que jugarían tras el Mundial 2026

Después de la final de este domingo, Argentina y España tendrían otra este mismo año.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La Roja ganó la Copa del Mundo.
© Getty ImagesLa Roja ganó la Copa del Mundo.

Después de lo que fue la final del Mundial 2026 que protagonizaron España y Argentina en Estados Unidos, ambos seleccionados podrían disputar un nuevo partido este mismo año y que tendrá un trofeo en juego si se confirman los rumores.

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Desde ESPN Argentina, el periodista Martín Arévalo hizo alusión a que se podría llevar adelante la Finalissima que se iba a jugar en el mes de marzo. El título que reúne al campeón de la Copa América y al de la Eurocopa finalmente se concretaría después de las diferencias.

Tras el Mundial 2026, España y Argentina podrían jugar la Finalissima

Según la información de la fuente mencionada, el Gobierno de Qatar habría adquirido los derechos para albergar este evento. El estadio elegido sería el Lusail, justamente donde se disputó la final del 2022 entre Argentina y Francia.

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De esta manera, habría una pronta revancha para la Albiceleste, ya que la fecha podría ser en noviembre de este año. Todavía resta definir lo más importante: que ambas federaciones se pongan de acuerdo para aprobar este encuentro.

Cabe recordar que Argentina levantó la Copa América en 2024, que se organizó en Estados Unidos. España, por su parte, venció a Inglaterra y obtuvo la Eurocopa ese mismo año en territorio alemán.

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Cuando baje la espuma del Mundial 2026 que tuvo a España como el ganador, se conocerá si tanto las federaciones de cada país como la UEFA y la Conmebol logran ponerse de acuerdo. En marzo, no se jugó porque la Roja quería jugarla en Madrid, mientras que Argentina propuso que sea en Roma. Como no hubo luz verde a ninguna propuesta, no se disputó.

En resumen

  • España y Argentina disputarían la Finalissima 2026 en Qatar durante el mes de noviembre.
  • El estadio Lusail albergaría el encuentro entre los campeones de la Eurocopa y Copa América.
  • La Finalissima no se jugó en marzo por desacuerdos de sede entre ambas federaciones.
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