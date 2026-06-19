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El mundo habla de Iván Barton: las reacciones por su actuación y la “Ley Prestianni” en Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador en la historia en ser expulsado por aplicación de la "Ley Prestianni".

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Iván Barton hizo historia en el Mundial 2026 tras expulsar a Miguel Almirón.
© FIFAIván Barton hizo historia en el Mundial 2026 tras expulsar a Miguel Almirón.

El árbitro salvadoreño Iván Barton protagonizó un momento histórico en el Mundial 2026 al aplicar la “Ley Prestianni” contra el mediocampista Miguel Almirón de Paraguay en el juego ante Turquía.

Y es que, el jugador paraguayo se cubrió la boca para decirle algo a un jugador rival. Eso provocó que la acción fuera revisada por el VAR y Barton determinó la inmediata expulsión del mediocampista.

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La actuación del juez centroamericano desató la inmediata reacción en las redes sociales, donde todos están comentando la decisión arbitral. Algunos usuarios respaldan la medida al considerar que busca promover la transparencia y evitar insultos ocultos en el terreno de juego, otros señalan la expulsión como excesiva.

La reacción en las redes sociales

Como ejemplo, el anallista arbitral Pavel Fernández calificó el arbitraje como el peor en lo que va de la Copa del Mundo y hasta se atrevió a recomendarle a la FIFA mandarlo a casa por su actuación.

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También hubo usuarios que desde Turquía, pese a la derrota, reconocieron la labor de Iván Barton y consideraron que mantuvo una postura justa, con carácter y honorable.

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La cadena ESPN también destacó el histórico momento del que fue protagonista el central salvadoreño que aplicó correctamente la “Ley Prestianni” que podría provocar que Almirón se pierda el resto del Mundial 2026.

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El exárbitro mexicano Fernando Guerrero también se refirió a la situación que marca el inicio de la aplicación de la nueva regla impulsada por la IFAB y la FIFA.

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