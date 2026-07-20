Se confirmó el Mundial 2030 con 64 equipos: cuántas selecciones de Centroamérica podrían clasificar

Alejandro Domínguez terminó con una de las grandes incógnitas que rodeaban al Mundial 2030. Apenas concluida la edición de 2026, el presidente de la Conmebol anunció que la Copa del Mundo del Centenario se disputará con 64 selecciones, 16 más que las que participaron en Estados Unidos, México y Canadá.

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“Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, escribió en sus redes sociales el dirigente paraguayo, que también es vicepresidente de la FIFA e integra el Consejo del organismo.

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Por ahora, la FIFA todavía no publicó la distribución oficial de cupos ni explicó cómo se jugarán las eliminatorias. El organismo únicamente mantiene confirmados como anfitriones a España, Portugal y Marruecos, junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, que recibirán los partidos conmemorativos del centenario y estarán clasificados automáticamente

La Copa del Mundo volverá a sus raíces con un partido conmemorativo en el Estadio Centenario de Montevideo (Getty Images).

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El aumento de 48 a 64 participantes representa un crecimiento del 33%, por lo que todas las confederaciones deberían recibir más plazas. Para Centroamérica, la modificación puede transformar por completo el camino hacia la Copa del Mundo.

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Concacaf podría pasar de seis a ocho boletos directos

En el Mundial 2026, Concacaf contó con seis plazas directas y dos lugares en el repechaje intercontinental. Tres boletos quedaron reservados para Estados Unidos, México y Canadá por su condición de anfitriones, mientras que Panamá, Curazao y Haití ganaron las eliminatorias. Jamaica y Surinam disputaron el repechaje intercontinental, aunque ninguno logró completar la clasificación.

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La situación será muy distinta en 2030. Concacaf no tendrá países organizadores, de manera que todas las plazas asignadas a la región se resolverán dentro de las eliminatorias. Incluso si la confederación conservara sus seis boletos actuales, habría el doble de lugares disponibles mediante la competencia clasificatoria.

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Si la FIFA aumenta las plazas de forma proporcional, Concacaf pasaría de seis a ocho clasificados directos, además de conservar uno o dos lugares en un eventual repechaje. No es un reparto aprobado, aunque aparece como la estimación más lógica: al incrementar en un tercio la cantidad total de participantes, los seis cupos actuales se convierten matemáticamente en ocho.